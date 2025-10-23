به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی کشور، امروز پنجشنبه اول آبان ۱۴۰۴ در برخی نقاط استان‌های خراسان رضوی و آذربایجان غربی همچنین فردا جمعه دوم آبان در شمال استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل در برخی ساعات بارش پراکنده باران انتظار می‌رود.

هفته آینده، شنبه سوم آبان در ارتفاعات شرقی البرز، یکشنبه چهارم آبان در ارتفاعات مرکزی البرز و ارتفاعات خراسان شمالی و نیز دوشنبه پنجم آبان در برخی نقاط گیلان و اردبیل در برخی ساعات بارش پراکنده رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

در سایر مناطق کشور در ۵ روز آینده، پدیده بارشی پیش‌بینی نشده است.

از امروز پنجشنبه تا شنبه (یکم تا سوم آبان) در برخی نقاط شمال غرب غرب و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات وزش باد شدید موقت گاهی گرد و خاک پیش بینی می‌شود.