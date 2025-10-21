دریافت 7 MB کد خبر 6629133 https://mehrnews.com/x39mZs ۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۵ کد خبر 6629133 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۵ هشدار نارنجی برای ۳ استان/ رگبار باران و بارش برف در ارتفاعات هشدار نارنجی هواشناسی برای نیمه شمالی استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل صادر شده است. کپی شد مطالب مرتبط پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز سه شنبه ۲۹ مهر ماه داداشی: وزش باد و غبار در برخی مناطق خراسان شمالی پیشبینی میشود هشدار نارنجی هواشناسی برای شمالغرب کشور بارشهای بسیار خفیف و پراکنده ارتفاعات شمالی زنجان را فرا می گیرد بیست و هفتمین روز هوای آلوده اصفهان برچسبها سازمان هواشناسی پیش بینی وضعیت هوا رگبار و رعد و برق رگبار باران
