محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار در خصوص پیش‌بینی آب و هوا در بازه کوتاه‌مدت گفت: برای دو هفته آینده سامانه بارشی مؤثری در سطح استان فعال نخواهد شد و برای هفته جاری تنها بارش‌های بسیار خفیف و پراکنده در ارتفاعات شمالی استان پیش‌بینی می‌شود و در سایر نقاط، شرایط خشک باقی خواهد ماند.

وی ادامه داد: روزهای انتهایی هفته جاری ، وزش باد نسبتاً شدید به‌ویژه در ارتفاعات و مناطق بادگیر استان پیش‌بینی شده است و دمای کمینه نزدیک به صفر خواهد بود که در مناطق سردسیر و ارتفاعات ممکن است به زیر صفر هم برسد.

رحمان نیا افزود: در هفته آینده شرایط جوی پایدار و آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود که در ساعات بعداز ظهر با وزش باد همراه می شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: در خروجی مدل ها برای هفته آینده سامانه بارشی فعالی پیش بینی نمی شود و احتمال بارش های ضعیف در وسط هفته وجود دارد.

رحمان نیا افزود: دمای هوا تغییرقابل توجهی نخواهد داشت فقط به نظر می رسد دمای بیشینه حدود ۵ درجه کاهش یابد.