نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین خروجی مدلهای هواشناسی اظهار کرد: جو خراسان شمالی طی سهشنبه تا پایان هفته نسبتاً پایدار خواهد بود و آسمان قسمتی ابری تا ابری پیشبینی میشود.
وی افزود: وزش باد سهشنبه در مناطق غرب و شمال خراسان شمالی و چهارشنبه در اغلب مناطق استان افزایش مییابد و طی چهارشنبه در بخشهایی از نوار غرب و شمال غرب احتمال بارش پراکنده دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: طی سهشنبه و چهارشنبه در نیمه غربی و بخشهایی از شمال استان، همراه با نفوذ غبار، کاهش کیفیت هوا و شرایط ناسالم برای گروههای حساس پیشبینی میشود.
داداشی در خصوص دما گفت: برای سهشنبه و چهارشنبه کاهش نسبی دما و طی روز پنجشنبه افزایش دما انتظار میرود.
