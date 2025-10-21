  1. استانها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۸:۳۴

داداشی: وزش باد و غبار در برخی مناطق خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: آسمان تا پایان هفته نیمه ابری تا ابری بوده و وزش باد و نفوذ غبار در برخی مناطق انتظار می‌رود.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی اظهار کرد: جو خراسان شمالی طی سه‌شنبه تا پایان هفته نسبتاً پایدار خواهد بود و آسمان قسمتی ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: وزش باد سه‌شنبه در مناطق غرب و شمال خراسان شمالی و چهارشنبه در اغلب مناطق استان افزایش می‌یابد و طی چهارشنبه در بخش‌هایی از نوار غرب و شمال غرب احتمال بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: طی سه‌شنبه و چهارشنبه در نیمه غربی و بخش‌هایی از شمال استان، همراه با نفوذ غبار، کاهش کیفیت هوا و شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس پیش‌بینی می‌شود.

داداشی در خصوص دما گفت: برای سه‌شنبه و چهارشنبه کاهش نسبی دما و طی روز پنج‌شنبه افزایش دما انتظار می‌رود.

