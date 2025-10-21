اودک: سایت مسکن ملی میرجاوه به پیشرفت ۷۰ درصدی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجبار اودک گفت: عملیات آمادهسازی پروژه بزرگ ۷۹ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن میرجاوه با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصدی به مراحل پایانی رسیده است.
سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان میرجاوه ادامه داد: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۴۰۳ و با قرارداد اولیه بیش از ۱۷۲ میلیارد تومان آغاز شده است که بخش قابل توجهی از زیرساختهای اصلی آن تکمیل شده است.
وی با تاکید بر نقش حیاتی فاز آمادهسازی در اجرای موفق طرح نهضت ملی مسکن، افزود: این مرحله شامل تسطیح زمین، احداث شبکههای آب، برق، فاضلاب، و ایجاد راههای دسترسی استاندارد است که زیرساختهای ضروری برای شروع عملیات ساخت واحدهای مسکونی را فراهم میکند.
اودک گفت: اجرای دقیق و اصولی این مرحله نقش تعیینکنندهای در تسهیل و تسریع فرآیند ساختوساز دارد و بستر مناسبی برای شروع احداث واحدهای مسکونی فراهم میکند.
وی اظهار داشت: طبق برنامهریزی انجامشده واحدهای ویلایی این سایت، توسط خود متقاضیان و مردم ساخته میشوند که این امر علاوه بر کاهش هزینههای ساخت، موجب افزایش کیفیت، تنوع و احساس مالکیت بیشتر در میان بهرهبرداران میشود.
سرپرست اداره راه و شهرسازی میرجاوه گفت: مشارکت مردم در ساخت واحدهای ویلایی از مهمترین ویژگیهای این طرح است که ضمن ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی محلی، موجب تسریع در بهرهبرداری از پروژه میشود.
