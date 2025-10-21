اکران انیمیشن سینمایی «یوز» در مدارس سیستان و بلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، برای اولین بار اکران انیمیشن سینمایی «یوز» به همت اداره کل تبلیغات اسلامی و همکاری آموزش و پرورش و حوزه هنری سیستان و بلوچستان در مدارس این استان آغاز شد.

به منظور ترویج مفاهیم اخلاقی، اجتماعی و هویت ایرانی دربین دانش آموزان، انیمیشن ایرانی یوز تا کنون در بعضی از مدارس شهرستان‌های خاش، زهک و نیمروز اکران شده است.

انیمیشن «یوز» با محتوایی آموزنده و جذاب، فرصتی مناسب برای انتقال مفاهیم تربیتی و فرهنگی به نسل کودک و نوجوان است.

برنامه ریزی برای بیش از ۱۰۰ اکران در سطح استان انجام شده است

حجت الاسلام سعید جان آبادی معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: اکران انیمیشن سینمایی یوز در راستای برنامه‌های فرهنگی و با هدف تقویت هویت ایرانی - اسلامی در بین کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود و اداره کل تبلیغات اسلامی استان در نظر دارد بیش از ۱۰۰ اکران در سطح استان و همه شهرستان‌های آن اجرا کند.