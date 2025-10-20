به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح و بهرهبرداری از مسیر روستایی میرکوه – اَنده میرجاوه به طول ۵.۵ کیلومتر ظهر دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد.
ایوب کرد، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای سیستان و بلوچستان، در حاشیه این مراسم اعلام کرد: پروژه احداث این مسیر روستایی بهصورت امانی و با بهرهگیری از تجهیزات و ماشینآلات راهداری اجرا شده است. وی هدف از اجرای این طرح را ارتقای ایمنی عبور و مرور، تسهیل دسترسی ساکنان روستا به خدمات شهری و تقویت زیرساختهای حملونقل منطقه عنوان کرد.
وی با اشاره به نقش کلیدی راههای روستایی در توسعه پایدار مناطق محروم، افزود: ادارهکل راهداری استان بهطور مستمر در حال اجرای طرحهای بهسازی و روکش راههای اصلی و فرعی در نقاط کمبرخوردار است؛ اقداماتی که به گفته وی، تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت زندگی مردم و کاهش سوانح جادهای دارد.
