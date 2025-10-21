عدیلی: بیش از ۱۰ هزار سند روستایی و شهری تا پایان سال ۱۴۰۴ صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی صدور اسناد مالکیت شهری و روستایی سیستان و بلوچستان با حضور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان صبح سه شنبه، برگزار شد.

در این جلسه، همکاری‌های مشترک دو دستگاه در زمینه تسریع فرآیند صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری مورد بررسی قرار گرفت و بر تداوم تعاملات فنی و اجرایی جهت ساماندهی مالکیت در مناطق هدف تأکید شد.

امین عدیلی با اشاره به برنامه‌های سال جاری تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴، با همکاری اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان، ۹٬۱۵۸ فقره سند مالکیت روستایی و ۱۰۰۰ فقره سند مالکیت شهری در دست صدور قرار دارد.

مدیر کل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این اسناد نقش مهمی در تثبیت مالکیت، افزایش ضریب ایمنی حقوقی املاک و تسهیل در اجرای طرح‌های هادی و بازسازی سکونت گاه‌های روستایی دارد.