به گزارش خبرگزاری مهر، بانک سرمایه‌گذاری جفریز در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که با وجود افت جزئی نرخ هش شبکه در ماه جاری، سقوط قیمت بیت‌کوین فشار مضاعفی بر سودآوری شرکت‌های ماینینگ وارد کرده است.

هش‌ریت به مجموع توان محاسباتی مورد استفاده برای استخراج و پردازش تراکنش‌ها در یک بلاک‌چین اثبات کار اشاره دارد و شاخصی از رقابت و دشواری استخراج محسوب می‌شود.

بر اساس داده‌های این بانک، ماینرهای عمومی آمریکای شمالی در ماه سپتامبر ۳۴۰۱ بیت‌کوین تولید کردند؛ رقمی که نسبت به ۳۵۷۶ بیت‌کوین آگوست حدود پنج درصد کاهش یافته و سهم آنان از کل شبکه جهانی را از ۲۶ به ۲۵ درصد کاهش داده است.

در میان شرکت‌ها، مارا (MARA) با استخراج ۷۳۶ بیت‌کوین در سپتامبر در صدر قرار گرفت؛ این عملکرد نسبت به تولید ۷۰۵ بیت‌کوین ماه قبل اندکی افزایش یافته است. پس از آن، شرکت کلین‌اسپارک (CleanSpark) با استخراج ۶۲۹ بیت‌کوین در رتبه دوم ایستاد، که در مقایسه با ۶۵۷ بیت‌کوین آگوست کاهش نشان می‌دهد.

از نظر توان فعال شبکه، مارا با ۶۰.۴ اگزاهش بر ثانیه (EH/s) همچنان بزرگ‌ترین اپراتور است و کلین‌اسپارک با ۵۰ اگزاهش بر ثانیه جایگاه دوم را در اختیار دارد.

کاهش درآمد روزانه

کاهش قیمت بیت‌کوین به افت درآمد مزارع نیز منجر شده است. یک مزرعه فرضی با ظرفیت یک اگزاهش بر ثانیه در سپتامبر، روزانه حدود ۵۲ هزار دلار درآمد داشته که نسبت به ۵۶ هزار دلار آگوست کاهش معناداری را نشان می‌دهد. این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۴۳ هزار دلار بود.

به گزارش کوین‌دسک، جفریز تأکید کرده است که «ترکیب قیمت‌های پایین‌تر و سختی روبه‌افزایش شبکه، حاشیه سود شرکت‌های ماینینگ را به‌طور مداوم محدود می‌کند.»

رده‌بندی زیر قیمت ۱۰ رمزارز بزرگ از نظر ارزش بازار را نشان می‌دهد:

رده رمزارز قیمت (دلار) تغییر ۲۴ ساعته تغییر هفتگی ۱ بیت‌کوین ۱۰۷,۸۶۴.۶۱ ▼ ۲.۳۲٪ ▼ ۴.۶۶٪ ۲ اتریوم ۳,۸۵۱.۹۶ ▼ ۴.۸۸٪ ▼ ۶.۱۶٪ ۳ تتر ۱.۰۰ ▲ ۰.۰۱٪ ▼ ۰.۰۶٪ ۴ بایننس‌کوین ۱,۰۶۳.۳۴ ▼ ۵.۶۷٪ ▼ ۱۴.۸۴٪ ۵ ریپل ۲.۴۲ ▼ ۰.۹۶٪ ▼ ۴.۰۷٪ ۶ سولانا ۱۸۳.۰۲ ▼ ۴.۴۵٪ ▼ ۹.۰۵٪ ۷ یواس‌دی‌کوین ۱.۰۰ ▲ ۰.۰۲٪ ▼ ۰.۰۱٪ ۸ ترون ۰.۳۱۹۶ ▼ ۰.۴۲٪ ▼ ۰.۱۳٪ ۹ دوج‌کوین ۰.۱۹۴۳ ▼ ۲.۸۶٪ ▼ ۶.۶۳٪ ۱۰ کاردانو ۰.۶۴۶۰ ▼ ۲.۴۳٪ ▼ ۹.۵۹٪

بر پایه تحلیل‌های این گزارش، تداوم کاهش قیمت بیت‌کوین در کنار افزایش سختی شبکه می‌تواند در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۵ سودآوری بسیاری از شرکت‌های ماینینگ، به‌ویژه در آمریکای شمالی را تا مرز زیان‌دهی کاهش دهد.