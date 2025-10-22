به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، بن استیلر میگوید کمدی در فضای سیاسی فعلی چالشبرانگیزتر است، هرچند بیان حقیقت به صاحبان قدرت، مهمترین وظیفه است.
بن استیلر در مصاحبهای جدید با رادیو تایمز از کمدینها خواست به پیشروی ادامه دهند.
کارگردان «جدایی» گفت: کمدی در فضای سیاسی فعلی با چالشهای بیسابقهای روبهرو است و با این حال آنهایی که در این ژانر کار میکنند نباید در برابر فشارهایی که بر کار آنها وارد میشود، عقبنشینی کنند. ما در جهانی زندگی میکنیم که ریسک کمدی چالشبرانگیزتر شده است. این را در کشور خودمان به خوبی شاهد هستیم، اما فکر میکنم مهم است که کمدینها به کار خود ادامه دهند، حقیقت را به صاحبان قدرت یادآور شوند و از آزادی خود برای آنچه میخواهند بگویند، دفاع کنند. این مهمترین چیز است.
آزادی بیان در کمدی از زمانی که جیمی کیمل پس از سخنانش در برنامه «آخر شب» درباره مرگ چارلی کرک، فعال محافظهکار گفت و منجر به حذف موقت وی شد، در هالیوود مورد توجه قرار گرفته است.
استیلر در ادامه از تهدید دیگری برای کمدی گفت و از رسانههای اجتماعی یاد و تاکید کرد که نگران است ماهیت بیشفعال پلتفرمهایی مانند تیکتاک و اینستاگرام، دامنه توجه مخاطبان را کاهش دهد و هنر کمدینها را تضعیف کند.
وی ادامه داد: چیزهایی که خیلی سریع به مخاطبان زیادی میرسند، دامنه توجه ما را کمی کاهش میدهند. من خوششانس بودم که در دنیای آنالوگ بزرگ شدم.
استیلر یکی از موفقترین کمدینهای هالیوود در اواخر دهه ۹۰ و اوایل هزاره جدید است و در فیلمهایی مانند «گیلمور خوشحال»، «ملاقات با والدین»، «زولندر»، «گوینده»، «داجبال: داستان یک آدم شکستخورده واقعی» و «تندر استوایی» ظاهر شده است.
