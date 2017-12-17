به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، در فهرستی که شامل حال کمدینهایی چون ریکی جرویز است، کوین هارت محبوبترین کمدین شد.
برمبنای اطلاعاتی که از فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، یوتیوب و گوگل پلاس به دست آمده، کوین هارت این جایگاه را کسب کرده است.
هارت برای بیست و نهمین هفته متوالی در راس شبکههای اجتماعی ایستاد.
هارت تنها برای ویدیوی «پوکراستارز» ۲۵۰ هزار لایک گرفت و ۲۳۴ هزار نفر آن را به اشتراک گذاشتند. پروموی فیلم بعدی وی «جومانجی: به جنگل خوشآمدید» نیز که ۲۰ دسامبر روی پردههای نقرهای میرود در فیسبوک ۴۹۶ هزار لایک و در اینستاگرام ۱۰.۹ مشاهده کننده داشت.
کوین هارت بازیگر ۳۷ ساله آمریکایی، نویسنده، تهیه کننده و کمدین نیز هست. وی که از سال ۲۰۰۰ تاکنون فعالیت میکند، کار خود را با برنده شدن در چندین مسابقه کمدی در باشگاههای نیوانگلند آغاز کرد و با فیلم کمدی «کوین هارت: به درد من بخند» بهترین بازیگر مرد جوایز بِت سال ۲۰۱۲ شد. «با هم راندن» از فیلمهای مشهور اوست.
در این فهرست جو روگان جایگاه دوم را دارد و دی. ال. هولی در مکان سوم قرار گرفته است.
مکان چهارم تا دهم به ترتیب در اختیار تیفانی هدیش، مارلون واینس، بیل ماهر، کولن بالینگر، مایک اپس، ریکی جرویز و ترور نوآ است.
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