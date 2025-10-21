به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی دربانی شامگاه دوشنبه در جمع اعضای هیئت مکتب‌الزهرا (س) محله ملک‌آباد شهرستان چهارباغ با اشاره به اهمیت بصیرت و انتخاب آگاهانه در زندگی مؤمنانه، اظهار کرد: انسان باید مسیر حق را بر اساس شناخت و ایمان برگزیند، نه بر پایه تعداد یا نظر اکثریت.

وی با استناد به فرمایشی از امیرالمؤمنین علی (ع) تصریح کرد: حق، معیار است نه تعداد لذا انسان مؤمن باید در جست‌وجوی راه درست باشد، حتی اگر در این مسیر تنها بماند.

امام‌جمعه چهارباغ در ادامه با اشاره به واقعه کربلا و همراهی تنها ۷۲ نفر با امام حسین (ع)، گفت: گاه در مسیر حقیقت، اکثریت همراه نیستند، اما این امر نباید موجب تردید در پویندگان راه حق شود.

دربانی با تأکید بر اینکه نباید به دنبال اشخاص بود، خاطرنشان کرد: افراد ممکن است دچار تغییر شوند، اما معیار حق ثابت است و باید الگوهای پایدار و استوار در مسیر حقیقت را شناسایی و از آنان تبعیت کرد.

وی در پایان افزود: راه خیر و حق، مسیری دشوار اما ارزشمند است؛ مؤمن باید با بصیرت و استقامت آن را برگزیده و تا پایان در آن ثابت‌قدم بماند.