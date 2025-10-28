به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی دربانی در نخستین نشست شورای ورزش شهرستان چهارباغ که شامگاه پنجم آبان ماه ۱۴۰۴ با حضور فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولان ادارات و فعالان ورزشی در سالن جلسات فرمانداری چهارباغ برگزار شد، بابیان اینکه چهارباغ مهد استعدادهای ورزشی است، اظهار داشت: ارتقا سرانه‌های ورزشی، قهرمانان و مدال‌آوران این شهر را از گمنامی درخواهد آورد.

وی افزود: ورزش به نوجوانان ایرانی عزت‌نفس و جایگاه اجتماعی می‌دهد و موجب می‌شود آینده‌سازان کشور در دنیای ماشینی امروز، سالم و پویا بمانند که خوشبختانه توجه ویژه فرماندار شهرستان به مقوله ورزش، قابل‌تقدیر است.

امام‌جمعه چهارباغ با گلایه از برخی مسئولان استانی برای عدم همکاری در تخصیص ظرفیت ورزشگاه انقلاب کرج به تیم شهدای مقاومت چهارباغ، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود رؤسای هیئت‌های ورزشی از میان جوانان بومی انتخاب شوند تا شاهد واگذاری مدیریت هیئت‌ها به افراد غیر محلی نباشیم.

دربانی عبور از محدودیت‌ها در حوزه ورزش را ضروری دانست و تصریح کرد: احداث سالن ورزشی شهرک ابریشم، نمونه‌ای از تلاش شبانه‌روزی اداره ورزش و جوانان شهرستان است که باید ادامه یابد؛ در کنار آن، نقش پیشکسوتان ورزشی در تربیت نسل جدید نباید نادیده گرفته شود.

در پایان این نشست، آئین تکریم و معارفه رئیس هیئت فوتبال شهرستان چهارباغ نیز برگزار شد؛ طی این مراسم از زحمات مهدی قره‌حسنلو رئیس پیشین هیئت فوتبال قدردانی و هادی حضرتی به‌عنوان رئیس جدید این هیئت معرفی گردید.