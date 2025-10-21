به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری صبح سهشنبه در دیدار با معاون علمی رئیس جمهور اظهار کرد: دستیابی به اقتدار در سطح دنیا نیازمند رسیدن به مرجعیت در حوزه علم و فناوری است.
وی با اشاره به نقش بسیار مهم و تأثیرگذار علم و فناوری در محاسبات قدرت تصریح کرد: هر کشوری که در حوزه علم و فناوری برنامهریزی و سرمایهگذاری کند، سهم بسیار بالایی در آینده جهانی خواهد داشت.
امام جمعه بوشهر با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر حرکت در مسیر علم و فناوری بیان کرد: ثروت و قدرت علم است و از دیرباز، طراحان مدیریت پیشرفت در کشورهای پیشرو، همواره بر حوزه دانشبنیانی، علممحوری و دانایی تأکید داشتهاند.
وی افزود: امروز در فضایی قرار داریم که همه کشورها برای ادعای سهم در نظام جهانی، اشراف و حتی سلطه بر علم و فناوری را نخستین قدم میدانند و باید با سرمایهگذاری فوقالعاده در این عرصه ورود پیدا کرده و آن را مدیریت کنیم
آیتالله صفایی بوشهری با بیان اینکه جغرافیای استان بوشهر جز با علم و فناوری قابل توسعه نیست گفت: استان بوشهر با توجه به ظرفیتهای موجود باید در این عرصه پیشرفتهایی داشته باشد که در ۲۰ سال آینده بتواند با تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس رقابت کند.
وی پویایی را ویژگی علم برشمرد وخاطرنشان کرد: امیدواریم با این کمک دانشبنیانها، بتوانیم یک امنیت اقتصادی برای کشور ایجاد کنیم.
نظر شما