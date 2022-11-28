به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح دوشنبه در نشست مجمع بسیج استان بوشهر اظهار داشت: فرهنگ بسیجی دارای تأثیر بسیار زیادی در زمینه‌های مختلف است.

وی با بیان اینکه عظمت بسیج در حوزه‌های گوناگون و تأثیرگذاری آن در نظم نوین جهان برای همگان آشکار شده است خاطرنشان کرد: اکنون دشمنان برای مدیریت ادراک‌ها و جلوگیری از گسترش تفکر بسیج برنامه‌ریزی کرده است.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه بسیج در عرصه‌های مختلف انقلاب نجات‌بخش بحران‌ها است تصریح کرد: این نهاد مقدس علاوه بر عرصه ۸ سال دفاع مقدس، در رسیدگی به بحران‌ها از جمله سیل، زلزله، درمان، محرومیت‌ها و دیگر حوزه‌ها نقش‌آفرینی کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر از تقلیل جایگاه کشورهای اروپایی در تصمیم‌سازی‌های جهانی خبر داد و بیان کرد: کشورهای اروپایی دیگر در حوزه مدیریتی تصمیم‌گیری اثرگذاری ندارند.

آیت‌الله صفایی بوشهری جنگ کنونی در جهان را مدیریت ادراک‌ها و تفکر دانست و خاطرنشان کرد: هر کشوری که بیشتر ادراک‌ها مدیریت کند در نظم نوین جهانی بیشتر سهم دارد.

وی جنگ مدیریت دریاها، علم و فناوری، تکنولوژی و فرهنگی را یادآور شد و گفت: برای آینده جهان محصول فکر انسان نقش فوق‌العاده‌ای دارد.

امام جمعه بوشهر تفکر و فرهنگ بسیجی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: یکی از مؤلفه‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران نگاه به فرهنگ و تفکر بسیجی است.

صفایی بوشهری تدوین نقشه آمایش جمعیتی، ظرفیت‌ها، آسیب‌ها و تهدیدات را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: سند پیشرفت و توسعه جامع دانش‌بنیان ۵۰ سال استان بوشهر تدوین و تصویب شده و الگو دیگر استان‌ها است.