۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

مسائل فرهنگی اولویت‌دار دورود باید احصا و شناسایی شوند

خرم‌آباد - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، تأکید کرد: مسائل فرهنگی اولویت‌دار شهرستان دورود باید احصا و برای راهکارهای عملیاتی در شورای فرهنگ عمومی ارائه شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد امروز سه‌شنبه در جریان دیدار با فرماندار دورود با اشاره به نقش زیرساخت‌های فرهنگی در ارتقای سطح آگاهی عمومی و تقویت هویت اجتماعی، اظهار داشت: مسائل فرهنگی اولویت‌دار شهرستان باید احصا و برای راهکارهای عملیاتی در شورای فرهنگ عمومی ارائه شوند.

علیرضا بیرانوند فرماندار دورود نیز در این دیدار یکی از مطالبات مردم شهرستان را بهره‌برداری از کتابخانه درجه یک دورود عنوان کرد و افزود: بخش اعظمی از چالش‌های شهری ناشی از نبود زیرساخت‌های کتابخانه‌ای است که با افتتاح این کتابخانه تحول بزرگی در موضوعات فرهنگی در شهرستان صورت خواهد گرفت.

در این دیدار بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، هنرمندان و نخبگان فرهنگی شهرستان برای پویاسازی فضاهای فرهنگی و اجرای برنامه‌های متنوع تأکید شد.

