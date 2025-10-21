ارائه خدمات مشاوره به ۶۴۰۰ مددجوی کمیته امداد لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش میر شریفی امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره «راه زندگی» از ابتدای سال تاکنون به شش هزار و ۴۷۱ نفر از مددجویان استان خدمات مشاورهای ارائه شده است.
وی گفت: این مرکز در سال ۱۴۰۲ باهدف ارتقای سلامت روان، افزایش توانمندسازی فکری و کاهش آسیبهای اجتماعی خانوادههای تحت حمایت راهاندازی شده و در زمینههای خانواده، اعتیاد، ازدواج، تحصیلی، کودکونوجوان و مهارتهای زندگی فعالیت میکند.
معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان، گفت: ۲۵ مشاور با این مرکز همکاری دارند که بخشی در مرکز استان و بقیه در شهرستانها مستقر هستند.
میر شریفی، افزود: در ششماهه نخست امسال دو هزار و ۴۰۹ مشاوره فردی، ۲۷۱ مشاوره گروهی و ۲۲۲ کارگاه آموزشی پیشگیرانه برگزار شده است.
وی، عنوان کرد: همچنین بیش از دو میلیارد ریال برای موارد حاد روانشناختی بهصورت بلاعوض پرداخت شده است.
معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان، گفت: ارائه خدمات مشاورهای از فاخرترین اقدامات کمیته امداد برای بهبود سلامت روان و کاهش آسیبهای اجتماعی در میان خانوادههای تحت حمایت است.
