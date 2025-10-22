غربالگری دانش آموزان مقطع متوسطه از اوایل آبان

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق حسینزاده ملکی در وبیناری با موضوع «همافزایی و همکاری در اجرای مطلوب غربالگری دانشآموزان متوسطه»، که با حضور معاونان پرورشی و فرهنگی، رؤسای ادارات امور تربیتی، آموزش متوسطه و قرآن، عترت و نماز، برگزار شد، ضمن تبیین اهمیت این طرح گفت: برای رسیدگی مؤثر به وضعیت دانشآموزان، لازم است شناخت دقیقی از وضعیت فردی آنان داشته باشیم. اگر تحلیل درستی از شرایط دانشآموزان نداشته باشیم، اقدامات حمایتی نیز اثربخش نخواهد بود. مدیریت آموزشی زمانی موفق است که میدان عمل را بهدرستی بشناسد و برنامهریزی متناسب انجام دهد.
وی با اشاره به دو سطح اجرایی طرح غربالگری افزود: در سطح نخست، اطلاعات مربوط به هر دانشآموز بهصورت فردی ثبت و بررسی میشود و در سطح دوم، دادههای بهدستآمده در قالب اطلس آسیبهای روانی و اجتماعی، مبنای تصمیمگیریهای کلان فرهنگی، تربیتی و آموزشی قرار میگیرد. این مرحله، نخستین گام اجرای طرح نماد در سال تحصیلی جدید است و اگر از همین آغاز با دقت، همدلی و همافزایی پیش برویم، میتوانیم گام بزرگی در کاهش آسیبهای روانی و اجتماعی دانشآموزان برداریم.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزشوپرورش ادامه داد: با توجه به اینکه دانشآموزان شخصاً فرمهای غربالگری را تکمیل میکنند، نقش معاونان آموزشی و پرورشی، مشاوران و مدیران مدارس در هدایت و همکاری بسیار کلیدی است. این دادهها نهتنها برای شناسایی آسیبها، بلکه در طراحی برنامههای آموزشی و پرورشی مدارس نیز قابل استفاده است.
وی از آغاز اجرای طرح از اوایل آبانماه خبر داد و گفت: «پرونده غربالگری مقطع متوسطه از اوایل آبان آغاز و تا اواخر آبان یا نیمه آذر تکمیل میشود. کوتاهتر شدن بازه زمانی اجرای طرح، این امکان را فراهم میکند که مشاوران بر تحلیل نتایج و رسیدگی به موارد شناساییشده تمرکز بیشتری داشته باشند. در سالهای گذشته طولانی شدن فرایند غربالگری موجب میشد فرصت لازم برای پیگیری و مداخلات روانی و تربیتی از دست برود.
حسینزاده ملکی ضمن قدردانی از همراهی مدیران و معاونان مدارس خاطرنشان کرد: هرچند اجرای این طرح دشوار است، اما کاری بزرگ و سرنوشتسازی برای سلامت روحی و اجتماعی دانشآموزان بهشمار میآید. هرچه جمعبندی غربالگری زودتر انجام شود، فرصت بیشتری برای مداخلات مؤثر در اختیار مدیران و مشاوران خواهد بود.
وی با اشاره به توجه ویژه رئیسجمهور به حوزه آموزشوپرورش گفت: «در یک سال اخیر گفتمانسازی مؤثری در سطح دولت و نهادهای مختلف شکل گرفته و دستگاههای متعدد آماده همکاری با وزارت آموزشوپرورش هستند. این همراهی ملی فرصت مغتنمی است تا نظام ارجاع در رسیدگی به آسیبهای دانشآموزان نیز کارآمدتر شود.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزشوپرورش در پایان اظهار کرد: «غربالگری و رصد آسیبها در دو حوزه روانی و اجتماعی، گام نخست اجرای طرح نماد در سال تحصیلی جدید است. با حمایت دولت و همکاری دستگاههای مرتبط، امیدواریم امسال بتوانیم بهصورت گستردهتر و مؤثرتر به موضوع آسیبهای دانشآموزان رسیدگی کنیم تا هیچ دانشآموزی از دایره توجه و حمایت مدرسه و نظام تعلیموتربیت خارج نماند.
