به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی حیدری خلیلی در خصوص انتشار برنامه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اولین بار گفت: فهرست دقیق برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به تفکیک جزئیات و مبالغ جذب‌شده؛ به‌صورت رسمی منتشر شده است.

وی با تأکید بر اینکه هدف از انتشار این جدول، ارتقای شفافیت مالی و امکان دسترسی فعالان فرهنگ، هنر، رسانه و سایر ذی‌نفعان به اطلاعات مرتبط است، افزود: داده‌های منتشرشده در قالب فایل باز (Excel) و قابل بررسی ارائه شده تا پژوهشگران، فعالان فرهنگی و سایر ذی‌نفعان بتوانند جزئیات هر فعالیت را مشاهده و تحلیل کنند.

حیدری خلیلی با اشاره به رویکرد وزیر فرهنگ مبنی بر تمرکززدایی و عدالت فرهنگی گفت: سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این است که فعالیت‌ها و اعتبارات فرهنگی صرفاً به پایتخت محدود نشود. به همین منظور، سهم قابل‌توجهی از برنامه‌ها به استان‌ها اختصاص یافته تا ظرفیت‌ها و نیازهای فرهنگی سراسر کشور در تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه وزارت فرهنگ همچنین خاطرنشان کرد که از این پس، آمار و ارقام مربوط به فعالیت‌های فرهنگی به‌صورت مستمر به‌روزرسانی و منتشر خواهد شد تا جریان اطلاعات در حوزه فرهنگ به شکل نظام‌مند و مستمر در دسترس عموم قرار گیرد.

از اینجا دریافت کنید.