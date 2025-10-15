تشکیل کمیته  فرهنگ و هنر میان دو وزارتخانه ایران و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سهشنبه ۲۲ مهر در نشستی با حضور جمعی از اساتید زبان فارسی و نخبگان فرهنگی ترکیه حضور یافت.
او در این نشست با بیان اینکه به مناسبت سال فرهنگی ایران و ترکیه و برنامههایی که در پیش داریم به آنکارا آمدهام، گفت: به دلیل شرایط منطقه و ایران برنامهها با تأخیر آغاز شد؛ اما با گفتوگویی که امروز با وزیر فرهنگ ترکیه داشتیم مقرر شد برنامهها را در ماههای آینده و حتی در سال ۲۰۲۶ ادامه دهیم و سال فرهنگی ایران و ترکیه را با جدیت دنبال کنیم.
او ادامه داد: از این جمع که به ایران و زبان فارسی تعلق خاطر دارند، استمداد میطلبم تا به ما کمک کنند تا در ادامه راه، این سال فرهنگی را بهتر برگزار کنیم؛ زیرا دوستانی چون شما که در حوزه ایران و زبان فارسی فعالیت دارند پلی قوی میان دو ملت هستند و میتوانند نقش مؤثری در این مسیر ایفا کنند.
وی افزود: براساس اظهارات برخی مقامات در چند دهه اخیر حدود ۴۰ هزار زبانآموز فارسی در ترکیه تربیت شدهاند که خبر بسیار خوبی است؛ حضور اساتید زبان فارسی در این جمع و دیگر مجامع نشان میدهد میتوانیم سال فرهنگی ایران و ترکیه را با قدرت بیشتری دنبال کنیم. همچنین پژوهشگرانی که درباره تاریخ و فرهنگ ایران تحقیق میکنند، مترجمان آثار ایرانی و ناشرانی که آثار کلاسیک و معاصر ایرانی را منتشر میسازند همگی گواه آن هستند که سال فرهنگی ایران و ترکیه میتواند نه فقط در یک برهه زمانی جریان داشته باشد بلکه نقطه عطفی در روابط فرهنگی دو ملت باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در این فرصت مایل هستم تصویری از ایران تاریخی و ایران معاصر ارائه دهم تا زمینهای برای درک بهتر پیوندهای تمدنی و فرهنگی دو کشور فراهم شود.
وی با بیان اینکه ایران کشوری است با تمدنی کهن و پیوسته که در طول هزاران سال استمرار یافته است، افزود: برخلاف برخی تمدنها که طلوع و غروب داشتهاند تمدن ایرانی مسیر خود را بیوقفه ادامه داده است. یکی از عوامل این استمرار این است که تمدن ایرانی انعطاف داشته است و اگر در مسیرش به صخرهای برخورد میکرد یا آن را میشکافت یا راهی تازه برای ادامه مسیر میگشود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در کنار این انعطاف، سرسختی و پیگیری نیز ویژگی بارز تمدن ایرانی است؛ شاید یکی از سختترین دورههای تاریخ ایران حمله مغول باشد.
صالحی گفت: مغولها در سه مقطع به ایران تاختند و در همین دوره تاریخی سعدی شاعر بزرگ ایرانی میدرخشد و ایران در سختترین دوره تاریخیاش او را به دنیا عرضه میکند. این نکته را از این جهت عرض کردم که ایران در شرایط تحریم قرار دارد، اما تاریخ ما نشانمیدهد که ایران با سرسختی و انعطاف راه خودش را ادامه میدهد.
تصویری از فرهنگ و هنر ایران
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه سعی دارم تصویری از فرهنگ و هنر ایران در شرایط فعلی ارائه کنم، گفت: سالانه حدود ۸۰ تا ۱۰۰ فیلم بلند در سینما و دهها سریال تلویزیونی و نمایش خانگی تولید میشود.
وی افزود: به طور پیوسته سینمای ایران در جشنوارههای جهانی حضور دارد و جوایز متعددی کسب میکند؛ در فیلم کوتاه، مستند، پویانمایی و بازیهای ویدیویی نیز شرایط مشابهی دیده میشود.
صالحی با بیان اینکه فیلم پویانمایی کوتاه ایرانی برنده جایزه اسکار شده است، گفت: در حوزه تئاتر باید گفت هر شب در تهران بیش از ۱۰۰ نمایش روی صحنه میرود و در طول سال حدود ۵۶۰۰ نمایش در سراسر کشور مجوز اجرا میگیرند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۷۵۰۰ مجوز اجرای موسیقی صادر شده است، افزود: در هنرهای تجسمی نیز بیش از ۴۵۰۰ نمایشگاه در رشتههایی چون خوشنویسی، گرافیک و نقاشی برگزار شد.
او ادامه داد: ایران در حوزه نشر سالانه حدود ۱۱۰ هزار عنوان کتاب چاپ میکند و نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران جزو یکی از بزرگترین نمایشگاههای کتاب است. بیش از ۵ هزار رسانه چاپیِ کاغذی اعم از روزنامه، ماهنامه و … در ایران داریم و حدود ۳۰ خبرگزاری در کشور ما فعال است که فضای رسانهای را عرضه میکنند.
وی افزود: این تصویر کوتاه از وضعیت فرهنگی و هنری ایرانِ امروز و ادامه همان مسیر تاریخی تمدن ایرانی است که هیچگاه احساس بنبست نمیکند، گاهی دچار مشکل میشود اما تمدن ایرانی راه خود را بهویژه در حوزه فرهنگ و هنر که جوهر تمدن ایرانی است، مییابد. امیدوار هستم در پرتو سال فرهنگی ایران و ترکیه، ایرانِ کلاسیک و معاصر برای مردم ترکیه بهتر شناخته شود و در مقابل مردم ایران نیز شناخت بیشتری نسبت به ترکیه پیدا کنند.
تشکیل کمیته فرهنگ و هنر
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در گفتوگو با وزیر محترم فرهنگ و گردشگری ترکیه درباره تشکیل کمیته فرهنگ و هنر میان دو وزارتخانه توافق کردیم تا مسائل را بهصورت منظم پیگیری کنیم. همین نشست هم نشان داد که ظرفیتهای گستردهای برای همکاری میان دو کشور وجود دارد بهویژه در حوزه زبان فارسی که میتواند پیوند فرهنگی میان دو ملت را عمیقتر کند.
صالحی افزود: زبان فارسی نه فقط زبان یک جغرافیای محدود بلکه زبان دومِ علم و فرهنگِ تمدن اسلامی است و علاوه بر آن شناخت زبان فارسی در واقع آشنایی با میراث تاریخ تمدنیِ ترکیه و برخی دیگر از کشورهاست.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بخشی از شاهکارهای مهم بشری چون آثار مولانا، حافظ، سعدی، نظامی و خیام به زبان فارسی نگارش شدهاند که ارتباط مستقیم با این زبانها بدون کمک گرفتن از ترجمه حلاوت بیشتری دارد.
وی افزود: بخش دیگری از کارهای مشترک در حوزه پژوهش به شکل پایاننامه یا تحقیق مستقل درمورد ایران میتواند باشد که به ایرانشناسی کمک میکند و همکاریهای ما در ایران برای ایننوع پژوهشها میتواند به کیفیت آنها کمک کند. میتوانیم ایدههایی را راجع به پژوهشهای مستقل، پایاننامه و … داشته باشیم تا در موضوعاتی که به ایران و ایران_ترکیه مربوط میشود بپردازیم و برای منابع، اسناد و اساتید راهنما به یکدیگر کمک کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان گفت: از آشنایی با شما عزیزانی که سالها عمر خود را صرف آموزش و ترویج زبان فارسی کردهاید بسیار خرسند هستم؛ همچنین از هموطنان ایرانی مقیم ترکیه که پرچم فرهنگی ایران را در این کشور برافراشته نگه داشتهاند صمیمانه سپاسگزارم.
گفتنی است، سال ۲۰۲۵ به عنوان سال فرهنگی «ایران و ترکیه» تعیین شده است و این سفر نیز در راستای برگزاریِ بهترِ سال فرهنگی صورت گرفته است.
