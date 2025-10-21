پاکستان مبادله کالا به کالا با ایران، افغانستان و روسیه را تسهیل کرد 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، یک شبکه خبری پاکستانی به نقل از وزارت بازرگانی این کشور گزارش داد که اسلام آباد مکانیزم مبادله کالا به کالا با ایران، افغانستان و روسیه را برای شرکت‌های این کشور تسهیل کرده است.

بر همین اساس الزام صادرات پیش از واردات کالا برای شرکت‌های پاکستانی حذف شده و از این پس این امکان وجود دارد که به صورت همزمان صادرات و واردات کالاها انجام شود.

از سوی دیگر شرکت‌های خصوصی این امکان را پیدا کرده اند که با ایجاد کنسرسیوم روند تجارت خارجی پاکستان را گسترش دهند.

از سوی دیگر بازه زمانی انجام تجارت کالا به کالا از ۹۰ روز به ۱۲۰ روز افزایش یافته است؛ از طرفی محدودیت‌های موجود بر نوع کالاها که تا پیش از این وجود داشت از سوی دولت پاکستان رفع شده است.

در ماه ژوئن سال ۲۰۲۳ پاکستان فرایند مبادله کالا به کالا با ایران، روسیه و افغانستان را کلید زد ما تا پیش از این محدودیت‌هایی نیز در این زمینه برای تجار وجود داشت.

اقدامات جدید دولت پاکستان با هدف توسعه همکاری اقتصادی با کشورهای منطقه و بهبود فرایند تجارت این کشور در دستور کار قرار گرفته است.