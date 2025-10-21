به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیحالله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در پنجمین گردهمایی مدیران و رؤسای آموزشی دستگاههای اجرایی که در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد؛ گفت: همه شما میدانید در حال حاضر منابع طبیعی و محیط زیست کشور با چالشها و ابرچالشها مواجه است. امروز نظام آموزش نباید در حوزه انتقال باشد باید تبدیل به فرهنگ سازی، تغییر نگرش کارمند و ٍمدیر به حوزه محیط باشد. نیازهای اصلی بشر را تامین کند بدون انکه به نیازهای نسل آینده آسیب بزند.
وی افزود: تولیت محیط زیست با سازمان حفاظت محیط زیست است ولی وظیفه حکمرانان و مدیران اموزش در تبیین آموزشها است و کمک کنیم در آموزشها پیش قدم باشیم. مدیران آموزش باید این تبیین و فرهنگ سازی را در دستگاههای اجرایی عملیاتی کنند.
سلمانی تصریح کرد: فرهنگ سازی محیط سبز باید اتفاق بیافتد. امیدواریم این گردهمایی آموزشی موجب شود تا همه مسئولانه در قبال منابع طبیعی و محیط زیست فعالیت کرده و در این حوزه کارهای خوب و بزرگی انجام دهیم.
