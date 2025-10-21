  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹

سلمانی: آموزش‌ها باید به فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست منجر شوند

سلمانی: آموزش‌ها باید به فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست منجر شوند

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: آموزش‌ها باید از انتقال دانش فراتر رفته و به فرهنگ‌سازی برای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی منجر شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح‌الله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در پنجمین گردهمایی مدیران و رؤسای آموزشی دستگاه‌های اجرایی که در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد؛ گفت: همه شما می‌دانید در حال حاضر منابع طبیعی و محیط زیست کشور با چالش‌ها و ابرچالش‌ها مواجه است. امروز نظام آموزش نباید در حوزه انتقال باشد باید تبدیل به فرهنگ سازی، تغییر نگرش کارمند و ٍمدیر به حوزه محیط باشد. نیازهای اصلی بشر را تامین کند بدون انکه به نیازهای نسل آینده آسیب بزند.

وی افزود: تولیت محیط زیست با سازمان حفاظت محیط زیست است ولی وظیفه حکمرانان و مدیران اموزش در تبیین آموزش‌ها است و کمک کنیم در آموزش‌ها پیش قدم باشیم. مدیران آموزش باید این تبیین و فرهنگ سازی را در دستگاه‌های اجرایی عملیاتی کنند.

سلمانی تصریح کرد: فرهنگ سازی محیط سبز باید اتفاق بیافتد. امیدواریم این گردهمایی آموزشی موجب شود تا همه مسئولانه در قبال منابع طبیعی و محیط زیست فعالیت کرده و در این حوزه کارهای خوب و بزرگی انجام دهیم.‌

کد خبر 6629520

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها