فرهنگ حفظ طبیعت بین مردم نهادینه تر از مسئولان/ نفس زمین را نگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه ستاد بزرگداشت هفته منابع طبیعی در استان البرز به ریاست مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و با حضور روسای ادارت منابع طبیعی شهرستانهای البرز، نماینده ولی فقیه در اداره کل جهاد کشاورزی استان، مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج، نماینده دانشکده منابع طبیعی و مسئولانی از آموزش و پرورش البرز و دیگر اعضای کارگروه بعد از ظهر سه شنبه در محل اداره کل جهاد کشاورزی در کرج تشکیل شد.



در این جلسه هر یک از اعضا ضمن ارائه گزارش عملکرد پیشنهاداتی نیز مطرح کردند که برخی از آنها به تصویب رسید.



حضور نماینده ای از نظام مهندسی استان، برگزاری مسابقات نقاشی، ساخت فیلم کوتاه، درختکاری در امکان متبرکه، تقدیر از نمونه های بخش کشاورزی دانش آموزی، دانشجویی و...، برگزاری سمیناری با دعوت از استادان دانشگاه و مسئولان و امضای تفاهم نامه با بسیج دانش آموزی بخشی از مصوبات جلسه و برنامه های ستاد استان در هفته منابع طبیعی است.

گسترش طرح همیار طبیعت به عنوان بهترین اهرم فشار مبنی بر فرهنگ سازی در حفظ منابع طبیعی، ارتباط تنگاتنگ بین مراکز اجرایی و تحقیقاتی، استفاده از نظرات کارشناسان و فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی، اولویت داشتن منابع طبیعی در بحث دست یابی به توسعه پایدار و برگزاری جلسات آموزشی ویژه روستائیان از موارد مورد توجه در جلسه بود.

زارع: لزوم برگزاری سمیناری آموزشی ویژه توجیه مدیران در اهمیت حفظ محیط زیست

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج در این جلسه با انتقاد از اینکه برخی تصور می کنند فرهنگ سازی در حفظ منابع طبیعی فقط مختص به مردم است، اظهار داشت: در بحث ضرورت فرهنگ سازی حفظ منابع طبیعی فقط نباید بر فرهنگ سازی در میان مردم تاکید کرد بلکه لازم است مسئولان نیز به درک درست و صحیحی از موضوع برسند.

عباس زارع افزود: پیشنهاد می شود طی سمیناری آموزشی و با دعوت از کارشناسان و صاحبنظران، مسئولان را در رسیدن به درکی صحیح از ضرورت و اهمیت مسئله واقف کرد؛ زیرا کمتر به این موضوع پرداخته شده است.

وی تصریح کرد: مسئولیت حفظ منابع طبیعی تنها به عهده یک یا دو ارگان نیست و سایر دستگاههای اجرای نیز باید خود را احساس مسئولیت کنند

ولیعهدی: طرح همیار طبیعت تاثیر به سزایی در فرهنگ سازی حفظ منابع طبیعی دارد

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کرج نیز ضمن تایید سخنان زارع تصریح کرد: حساسیت مردم نسبت به حفظ منابع طییعی بیش از مسئولان است و عواقب بی توجهی به منابع طبیعی را درک کرده ند.

ولیعهدی گفت: اگر فرهنگ حفاظت از محیط زیست بین مسئولان جا بیفتد، فرهنگ سازی در این مقوله با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی توسط مردم سریعتر صورت می گیرد.

وی با اشاره به موفقیت طرح همیار پلیس تصریح کرد: بهترین اهرم فشار برای مسئولان و ایجاد و ترویج فرهنگ حفاظت منابع طبیعی از طریق فرزندان آنان است.

ولیعهدی ادامه داد: استفاده از شخصیتهای انیمیشنی و پخش تلویزیونی در ترویج این فرهنگ تاثیر به سزایی دارد.

فیلم های کوتاه آموزشی تاثیرگذارترین شیوه فرهنگ سازی در منابع طبیعی

نماینده ولی فقیه در اداره کل جهاد کشاورزی استان البرز نیز بهترین ابزار در فرهنگ سازی در حوزه های مختلف را ساخت فیلم های کوتاه چند دقیقه ای دانست و اظهار داشت: معتقدم بیشترین تاثیر در تبیین اهمیت حفظ محیط زیست ساخت کلیپ و فیلم های کوتاه آموزشی چند دقیقه ای است. امروزه بزرگترین حربه ای که برای مدیریت افکار عمومی وجود دارد استفاده از فیلم و کلیپ های کوتاه است.



علی ارجمند با بیان اینکه متاسفانه ما چندان از قابلیتهای فیلم و کلیپ ها آموزشی در انتقال مفاهیم و فرهنگ سازی استفاده نکرده ایم، یادآور شد: مردم کمتر حوصله خواندن مقالات علمی را دارند ولی از تماشای فیلم های کوتاه لذت می برند و این ابزار ظرفیت بسیار خوبی برای فرهنگ سازی و انتقال مفاهیم است.



وی افزود: مسئولان نیز می توانند از ظرفیت پخش کلیپ و فیلم های کوتاه آموزشی برای فرهنگ سازی در مقوله های مختلف از جمله ضرورت حفظ منابع طبیعی در سخنرانی های خود استفاده کنند.

تعامل منابع طبیعی و نظام مهندسی البرز افزایش می یابد



رئیس ستاد بزرگداشت هفته منابع طبیعی در استان البرز نیز ضمن ذکر پاره ای فعالیتهای صورت گرفته در حوزه منابع طبیعی به ضرورت حضور نمایندای از نظام مهندسی در این جلسه اشاره کرد و اظهار داشت: گرچه از سال گذشته همکاری نزدیکی بین دو نهاد منابع طبیعی و آبخیزداری و نظام مهندسی برقرار شده اما در مقوله فرهنگ سازی تعامل زیادی صورت نگرفته است.



حسین میررجبی گفت: در جلسات آتی نماینده ای از این حوزه دعوت خواهد شد تا نسبت به استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان کشاورزی همکاری بیشتری تدبیر شود.



وی در ادامه با تاکید بر اولویت بزرگداشت هفته منابع طبیعی تا پایان اسنفدماه جاری از مسئولان و مدیران جهاد کشاورزی و منابع طبیعی خواست در تمام جلسات حضور داشته باشند و روسای ادارت جهاد کشاورزی استان نیز برنامه هایشان را در جلسه آتی گزارش دهند.



میررجبی همچنین بر بهره برداری از بنرها و پوسترهای توزیع شده بین ادارات و دستگاهها تاکید و تصریح کرد: هزینه این وسایل از محل بیت المال تامین می شود؛ بنابراین لازم است توسط دستگاههای مربوطه در مناطق پیش بینی شده برای استفاده عموم نصب شود.

انتقاد از عدم حضور نماینده محیط زیست البرز



مدیرکل منابع طبییعی و آبخیزداری استان البرز در پایان از سه ارگان منابع طبیعی، سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری و اداره کل محیط زیست استان به عنوان متولیان اصلی حوزه منابع طبیعی که حضورشان در تمام جلسات ضروری است، نام برد و از عدم حضور نماینده ای از محیط زیست استان انتقاد کرد.

این نشست با هدف هماهنگی بیشتر بین نهادهای مسئول و ارائه فعالیتهای پیش بینی شده در هفته منابع طبیعی برگزار شد.



دومین جلسه ستاد برگزاری هفته منابع طبیعی استان 15 بهمن ماه جاری تشکیل می شود.

