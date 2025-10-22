ترجمه عربی «پیوند اشک و لبخند» درباره شهیده کرباسی منتشر شد

سمانه خلفزاده شاعر و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ترجمه کتاب شعر «پیوند اشک و لبخند»، گفت: این کتاب مجموعهشعری است که محبوبه حمیدی از شاعران کودک و نوجوان با موضوع زندگینامه شهیده معصومه کرباسی و همسرشان رضا عواضه سرودهاند و از زبان محمد پسر ۹ ساله ایشان، درباره این شهید صحبت کردهاند.
خلفزاده ادامه داد: شهیده معصومه کرباسی اولین شهید راه قدس است که سال گذشته به همراه همسرشان در لبنان توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. ایشان به همراه همسرشان در لبنان فعالیتهای علمی و سیاسی داشتند و با دید وسیعی که نسبتاً به جهان اسلام داشتند، در لبنان مجالس زیادی درباره مسائل فرهنگی و دینی برگزار کردند. ۲۸ مهر ۱۴۰۳ در حالی که ایشان به همراه همسرشان داخل خودرو بودند، توسط پهپادهای رژیم صهیونیستی مورد حمله موشکی قرار گرفتند. جالب اینکه اولین موشک رژیم صهیونیستی به ماشین آنها برخورد نمیکند و اسرائیل برای اینکه این دو را ترور کند، دوباره دست به شلیک پهپاد میزند.
وی افزود: کتاب «پیوند اشک و لبخند» تلاش میکند در قالب شعر کودک، یاد این شهدا را زنده نگه دارد و درباره تنهایی و ظلمی که به فرزند کوچکشان شده، حرف بزند. من توفیق داشتم در چاپ دوم این کتاب، آن را به زبان عربی ترجمه کنم. چاپ دوم کتاب به تازگی توسط انتشارات «آسمان هفتم» منتشر شده و دوشنبه همین هفته به مناسبت سالروز شهادت شهید کرباسی، در اجلاسیهای که برای ایشان تدارک دیده شده بود، از آن رونمایی شد.
خلفزاده درباره دلیل ترجمه عربی این کتاب شعر، گفت: به خاطر اینکه خانواده معصومه کرباسی به کشور لبنان رفت و آمد داشتند و دارند، انتشارات میخواست این شعرها به زبان عربی هم منتشر شود تا در این کشورها هم از آن بهرهبرداری شود. امیدوارم این کتاب و سایر کتابهای حوزه مقاومت به دست مخاطبان عربزبان خود هم برسند و بتوانیم صدای مظلومیت این شهدا باشیم.
