معصومه کرباسی را از میان کلمات «آرزو شدی» بشناسید

طاهره کوه‌کن در ابتدای گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نحوه آشنایی خود با این شهیده گفت: زمانی که خبر شهادت معصومه کرباسی منتشر شد، خبر آن در رسانه‌ها و تلویزیون بازتاب گسترده‌ای داشت. از همان زمان با خانواده ایشان که اهل شیراز هستند ارتباط گرفتیم، در مراسم‌هایشان شرکت کردیم و مصاحبه‌ها آغاز شد. آشنایی من با او از همین مسیر شکل گرفت.

وی درباره ویژگی‌های شخصیتی شهیده کرباسی اظهار کرد: به‌نظر من دقیق بودن و داشتن برنامه‌ریزی از شاخص‌ترین ویژگی‌های او بود. باور داشتند که انسان باید در همه ابعاد زندگی رشد کند؛ از سلامت جسم و تربیت تا رشد معنوی و خانوادگی. برای هر بخش از زندگی خود برنامه مکتوب داشتند، جدول و نمودار طراحی می‌کردند و پس از اجرا نیز مراقبه داشتند تا بررسی کنند چقدر به اهدافشان عمل کرده‌اند. اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را برای خودشان مشخص کرده بودند.

این نویسنده درباره روند مصاحبه‌ها توضیح داد: تقریباً با بیشتر اعضای خانواده شهیده گفت‌وگو شد، به‌جز برادرشان که مصاحبه نکردند. همچنین با دایی، دوستان ایرانی و لبنانی شهید که در مقاطع مختلف همراه او بودند مصاحبه‌هایی انجام شد. بخشی از این گفتگوها به سختی صورت گرفت، به‌ویژه ارتباط با دوستان لبنانی که دشوار و گاهی غیرممکن بود.

کوه‌کن ادامه داد: شهیده کرباسی در زندگی شخصی بسیار هدفمند بودند و تمام برنامه‌ها و تلاش‌هایش در نهایت برای رسیدن به خداوند طراحی شده بود. این موضوع در دست‌نوشته‌ها و یادداشت‌های شخصی او نیز کاملاً مشهود است. علاوه بر رشد فردی، به رشد اطرافیان هم اهمیت می‌دادند.

او در بخش دیگری از سخنانش درباره فعالیت‌های فرهنگی شهیده معصومه کرباسی گفت: او فرمانده بخش عربی مؤسسه استاد محمد شجاعی بودند و گزیده سخنرانی‌های استاد را به زبان عربی ترجمه و در قالب کلیپ منتشر می‌کردند تا پیام‌های اخلاقی و معرفتی برای مخاطبان عرب‌زبان هم قابل دسترس باشد.

نویسنده کتاب «آرزو شدی» درباره رویکرد نگارشی این اثر بیان کرد: کتاب به‌صورت مستند نوشته شده است. تمام وقایع واقعی هستند و اگر از عناصر داستانی استفاده شده، صرفاً برای تقویت فضای روایت بوده است، نه برای تغییر واقعیت. بنابراین روایت‌ها بر پایه اسناد، گفته‌ها و مستندات واقعی شکل گرفته‌اند.

کوه‌کن درباره چالش‌های مسیر نگارش نیز توضیح داد: در زمان نگارش کتاب، از نظر جسمی در شرایط مناسبی نبودم و انجام مصاحبه‌ها برایم دشوار بود. همچنین، برخی از نزدیکان شهید به‌ویژه در لبنان امکان گفت‌وگو نداشتند و بعضی از دوستان یا اعضای خانواده مانند فرزندان او نیز حاضر به مصاحبه نشدند. همین امر موجب شد بخش‌هایی از خاطرات در کتاب کمتر منعکس شود.

وی با اشاره به زمان آغاز نگارش افزود: مصاحبه‌ها از آذر سال گذشته آغاز شد و کار تا اواخر شهریور امسال ادامه داشت. البته روند نگارش مداوم نبود و گاهی چند هفته به‌دلیل شرایط مختلف کار متوقف می‌شد.

کوه‌کن در پایان درباره منابع مورد استفاده در کتاب گفت: شهیده معصومه کرباسی دست‌نوشته‌ها و دفترهای متعددی داشت که با توجه به روحیه منظم و هدفمندش، محتوای ارزشمندی برای کتاب فراهم کرد. بخشی از متن بر پایه همین یادداشت‌ها و برنامه‌ریزی‌های شخصی او تنظیم شده است.