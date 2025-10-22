به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی عصر چهارشنبه در نخستین نشست رسمی هیئت اندیشهورز نوجوانان استان گلستان، این نشست را نقطه آغازی برای ایجاد ساختاری نوین در مشارکت نوجوانان در روند تصمیمسازی در استان دانست و بر لزوم رفتار حرفهای، شناخت دقیق جایگاه و تعامل هوشمندانه با مدیران اجرایی تأکید کرد.
حمیدی با اشاره به اهمیت نقش نوجوانان در حوزه تربیت و مسائل اجتماعی افزود: مشاوران نوجوان با گفتگوهای مستند و سنجیده میتوانند نقاط ضعف را شناسایی و راهکارهای اصلاحی ارائه کنند.
وی هدف اصلی این طرح را تربیت مدیران آیندهساز کشور عنوان کرد و افزود: نوجوانان با تمرین ارتباط مؤثر و رفتار مسئولانه، توانمندی مدیریت در آینده را کسب خواهند کرد.
معاون استاندار همچنین بر ضرورت برنامهریزی برای تشویق و معرفی دانشآموزان برتر در حوزههای علمی، هنری و ورزشی تأکید کرد و شبکهسازی نخبگان نوجوان در شهرستانها و ادارات کل را از اولویتهای راهبردی خواند.
نظر شما