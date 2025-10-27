به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دهقانی اشکذری صبح دوشنبه در نشست خبری اجلاسیه ۴۳ شهید دانشجومعلم استان یزد اظهار داشت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه رسالتی الهی است؛ آنان که رفتند کاری حسینی کردند و آنان که مانده‌اند باید کاری زینبی کنند، وگرنه در جبهه یزیدیان قرار می‌گیرند. ما راهی جز ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نداریم.

وی با بیان اینکه هدف اصلی دانشگاه فرهنگیان، هویت‌سازی برای جامعه معلمان است، افزود: دانشگاه فرهنگیان باید هویتی متعالی در دانشجومعلمان ایجاد کند؛ هویتی که با نام و یاد شهدا گره بخورد. اگر دانشجومعلم درک کند که امروز بر صندلی شهیدی نشسته که با همین لباس و در همین کلاس‌ها درس خوانده، نوع نگاهش به معلمی و مسئولیت اجتماعی‌اش تغییر می‌کند.

دهقانی با تأکید بر اینکه فرهنگ شهادت نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد، گفت: یکی از روش‌های مؤثر تربیتی، الگوگیری است و چه الگویی بالاتر از شهیدی که خود دانشجومعلم بوده است. در این اجلاسیه تلاش می‌شود این الگوها به شکل ملموس به نسل جدید معلمان معرفی شوند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان یزد با اشاره به روند آماده‌سازی اجلاسیه خاطرنشان کرد: این اجلاسیه با محوریت خود دانشجومعلمان برگزار می‌شود؛ از طراحی و برنامه‌ریزی تا تولید محتوا، ساخت نماهنگ، نگارش زندگینامه شهدا و اجرای برنامه‌ها. دانشجویان ما بیش از دو سال است که برای برگزاری این رویداد تلاش می‌کنند و بسیاری از آنان داوطلبانه از زمان آموزش خود کاسته‌اند تا در این مسیر خدمت کنند.

وی افزود: اجلاسیه محدود به یک روز و یک مراسم نیست، بلکه جریانی فرهنگی است که تداوم خواهد داشت. در فرهنگ‌سازی، اثرگذاری باید تدریجی و مداوم باشد، نه اقدام مقطعی و لحظه‌ای چندان مؤثر نیست.

دهقانی از برپایی نمایشگاه‌ها، کافه شهدا، دیدار با خانواده شهدا، مستندسازی زندگی دانشجومعلمان شهید و تدوین کتاب‌های زندگینامه به‌عنوان بخش‌هایی از این برنامه یاد کرد و گفت: تا کنون برای ۲۳ شهید دانشجومعلم کتاب زندگینامه تدوین شده و بقیه نیز در حال نگارش است. همچنین پرونده‌های فیزیکی و دیجیتال هر شهید شامل اسناد تحصیلی و نظامی تهیه شده تا برای تولید مستند و پژوهش در اختیار محققان قرار گیرد.

وی از رونمایی یک کتاب شاخص در روز اجلاسیه خبر داد و گفت: این کتاب با همکاری دو نویسنده برجسته استان تدوین شده و در روز اجلاسیه رونمایی خواهد شد.