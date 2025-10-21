  1. اقتصاد
مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی آغاز شد

دور جدید عرضه خودروهای وارداتی با دو خودرو از امروز سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه منتشرشده در سامانه خودروهای وارداتی، متقاضیان می‌توانند از امروز سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ تا جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴ با مراجعه به وب‌سایت رسمی فروش محصولات وارداتی به نشانی Salecars.ir، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب اولویت خرید از سبد اعلام‌شده اقدام کنند.

همچنین طبق الزامات تعیین‌شده، داوطلبان شرکت در این طرح لازم است تا فردا چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴، یکی از حساب‌های بانکی خود را نزد بانک‌های واجد شرایط معرفی‌شده در سامانه وکالتی ثبت نموده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در آن حساب مسدود کنند.

