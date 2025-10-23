آخرین قیمت خودروهای داخلی؛ کف قیمت ۶۲۰ میلیون تومان!

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی بازار خودرو نشان میدهد که قیمت اغلب خودروهای داخلی از ابتدای فصل تابستان تا انتهای مهر ماه با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. ارزیابیها نشان میدهد که خودروهای نیمهلوکس و اتوماتیک بیشترین رشد قیمت را تجربه کردهاند.
بر این اساس، تارا اتوماتیک V۴ / LX با افزایش ۳۸۵ میلیون تومانی، بیشترین جهش قیمتی را داشته و از ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان در تیرماه به ۱.۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان در آبان ماه رسید. دنا پلاس نیز با رشد ۲۰۷ میلیون تومانی از ۹۵۳ میلیون تومان به ۱.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان افزایش یافت.
در بین خودروهای اقتصادی، ساینا S و کوییک S به ترتیب با رشد حدود ۸۰ و ۱۱۰ میلیون تومانی همراه شدند و قیمت آنها به ۶۲۰ و ۶۲۵ میلیون تومان رسید. همچنین خودروهای خانوادگی مانند پژو ۲۰۷ اتوماتیک و رانا پلاس نیز افزایش حدود ۲۰۰ میلیون تومانی را تجربه کردند.
بر اساس تحلیل کارشناسان بازار خودرو، روند افزایش قیمتها در خودروهای اتوماتیک و فول آپشن نشاندهنده تقاضای بالای مشتریان برای خودروهای مجهز است، در حالی که خودروهای اقتصادی نیز تحت تأثیر افزایش هزینهها و تورم، شاهد رشد قیمت بودهاند.
کارشناسان بازار خودرو تاکید میکنند که افزایش رسمی قیمتها توسط ایران خودرو و سایپا در درب کارخانه در روزهای اخیر نیز یکی از عوامل مؤثر در رشد قیمتها در بازار آزاد بوده است. این اقدام میتواند فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد را تغییر دهد و روند خرید و فروش خودرو را تحت تأثیر قرار دهد.
در ادامه قیمت خودروهای پرتیراژ بازار آمده است.
|خودرو
|قیمت (آبان ۱۴۰۴)
|قیمت (تیر ۱۴۰۴)
|سورن پلاس (XU۷P)
|۸۸۵.۰۰۰.۰۰۰
|۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰
|سورن پلاس (فول)
|۱.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس
|۱.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
|۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال)
|۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ موتور TU۳
|۹۱۵.۰۰۰.۰۰۰
|۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما
|۱.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
|۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ اتوماتیک
|۱.۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰
|۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰
|رانا پلاس
|۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰
|۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰
|تارا دستی V۱
|۱.۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰
|۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰
|تارا, اتوماتیک V۴ ,LX
|۱.۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰
|۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰
|ری را
|۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|اطلس G
|۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰
|۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰
|ساینا اتوماتیک
|۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰
|۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
|ساینا S
|۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰
|۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰
|کوییک S
|۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰
|۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|شاهین اتوماتیک G
|۱.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|شاهین GL
|۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰
|۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰
نظر شما