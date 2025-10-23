آخرین قیمت خودروهای داخلی؛ کف قیمت ۶۲۰ میلیون تومان!

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد که قیمت اغلب خودروهای داخلی از ابتدای فصل تابستان تا انتهای مهر ماه با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که خودروهای نیمه‌لوکس و اتوماتیک بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

بر این اساس، تارا اتوماتیک V۴ / LX با افزایش ۳۸۵ میلیون تومانی، بیشترین جهش قیمتی را داشته و از ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان در تیرماه به ۱.۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان در آبان ماه رسید. دنا پلاس نیز با رشد ۲۰۷ میلیون تومانی از ۹۵۳ میلیون تومان به ۱.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان افزایش یافت.

در بین خودروهای اقتصادی، ساینا S و کوییک S به ترتیب با رشد حدود ۸۰ و ۱۱۰ میلیون تومانی همراه شدند و قیمت آن‌ها به ۶۲۰ و ۶۲۵ میلیون تومان رسید. همچنین خودروهای خانوادگی مانند پژو ۲۰۷ اتوماتیک و رانا پلاس نیز افزایش حدود ۲۰۰ میلیون تومانی را تجربه کردند.

بر اساس تحلیل کارشناسان بازار خودرو، روند افزایش قیمت‌ها در خودروهای اتوماتیک و فول آپشن نشان‌دهنده تقاضای بالای مشتریان برای خودروهای مجهز است، در حالی که خودروهای اقتصادی نیز تحت تأثیر افزایش هزینه‌ها و تورم، شاهد رشد قیمت بوده‌اند.

کارشناسان بازار خودرو تاکید می‌کنند که افزایش رسمی قیمت‌ها توسط ایران خودرو و سایپا در درب کارخانه در روزهای اخیر نیز یکی از عوامل مؤثر در رشد قیمت‌ها در بازار آزاد بوده است. این اقدام می‌تواند فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد را تغییر دهد و روند خرید و فروش خودرو را تحت تأثیر قرار دهد.

در ادامه قیمت خودروهای پرتیراژ بازار آمده است.