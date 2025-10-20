به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ضیغمی اعلام کرد: متقاضیان میتوانند از امروز ۲۸ مهر تا چهارشنبه ۳۰ مهر برای خرید خودروهای وارداتی اقدام به افتتاح حساب وکالتی کنند.
مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت افزود: در این دوره نیز متقاضیان باید مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در یکی از بانکهای عامل وکالتی کنند.
وی گفت: جزئیات کامل نحوه ثبتنام و همچنین انواع مدلهای خودروهای وارداتی که در این مرحله عرضه میشوند، به زودی در سامانه رسمی خودروهای وارداتی بارگذاری خواهد شد.
بر اساس این گزارش؛ متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده مدلهای قابل عرضه، باید به سامانه رسمی فروش خودروهای وارداتی مراجعه کنند.
این مرحله، دومین دوره عرضه خودروهای وارداتی در سال جاری محسوب میشود. پیش از این، اولین دوره عرضه در تاریخ ۲۸ تیرماه سال جاری انجام شده بود.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه https://saleauto.ir/presentation مراجعه کنند.
