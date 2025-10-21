به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد امروز سهشنبه در جریان بازدید سرزده از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود بر لزوم همافزایی نهادهای فرهنگی تأکید کرد و اظهار داشت: درصورتیکه این همافزایی بهدرستی شکل گیرد، مشکلات فرهنگی و رسانهای در شهرستانها قابلحل خواهد بود.
وی گفت: شهرستان دورود به دلیل دارابودن ظرفیتهای منحصربهفرد در زمینه گردشگری و فرهنگ، میتواند نقش مهمی در توسعه فرهنگی استان ایفا کند و باید از این امکانات به طور هدفمند بهرهبرداری شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان به نقش مهم ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستانها اشاره کرد و افزود: این ادارات باید پیشانی نهادهای فرهنگی در شهرستانها باشند و از این طریق به تقویت هویت فرهنگی و هنری منطقه کمک کنند.
روانشاد با اشاره به برنامههای آتی خود برای دیدار با هنرمندان و اصحاب رسانه شهرستان دورود، هدف این دیدارها را بررسی مشکلات و مطالبات هنرمندان دانست و گفت: این دیدارها فرصتی برای شنیدن دغدغهها و خواستههای هنرمندان از نزدیک است که میتواند در بهبود وضعیت فرهنگی استان مؤثر باشد.
وی تأکید کرد: نظارت و ارزیابی دقیقتر از وضعیت ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانها از طریق بازدیدهای سرزده ادامه خواهد یافت و در این راستا مشکلات و نیازهای کارکنان موردبررسی قرار خواهد گرفت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، بر اهمیت تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از مراکز فرهنگی و رسانهای شهرستانها تأکید کرد و گفت: این بانک اطلاعاتی میتواند بهعنوان مبنای برنامهریزیهای فرهنگی و هنری در شهرستانها مورداستفاده قرار گیرد.
نظر شما