مبارکی: تولید شیر در نیشابور از مرز ۲۳۲ هزار تن گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی مبارکی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل جهاد کشاورزی نیشابور اظهار کرد: نیشابور قطب تولید شیر در استان خراسان رضوی است به نحوی که آمارها نشان می‌دهد مقدار تولید شیر در شهرستان نیشابور نسبت به سال قبل بیش از ۶ هزار تن افزایش یافته است.

مدیر جهادکشاورزی نیشابور در ادامه با اشاره به سهم واحدهای مختلف در تولید شیر این شهرستان، اظهار داشت: حدود ۵۵ درصد از شیرهای تولید شده در واحدهای صنعتی دام سنگین شهرستان و مابقی نیز مربوط به واحدهای سنتی می‌باشد.

وی بیان کرد: افزایش تولید شیر در نیشابور، نشان‌دهنده توسعه و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی و همچنین افزایش میزان بهره‌وری در این بخش است.

مبارکی یادآور شد: مدیریت جهاد کشاورزی با ارائه تسهیلات و حمایت‌های لازم در تلاش است تا روند رو به رشد تولید این فرآورده را تداوم ببخشد.