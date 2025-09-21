کاهش مداوم سرانه مصرف شیر در خراسان رضوی زنگ خطر جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هدایتنیا صبح یکشنبه در سیزدهمین جلسه از سلسله نشستهای یکشنبههای اقتصادی با موضوع مسائل و چالشهای حوزه کشاورزی و امور دام اظهار کرد: در صنایع لبنی، استان خراسان رضوی از نظر تعداد کارخانجات رتبه اول و از نظر حجم پذیرش شیر رتبه دوم کشور را دارد. ۲۰ هزار نفر در صنایع لبنی استان مشغول به کار هستند و تاکنون ۲۵ همت سرمایهگذاری در این بخش انجام شده است. پس از تهران، قویترین تشکل صنفی لبنی کشور در استان ما شکل گرفته است.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی با بیان دغدغه کاهش مصرف شیر افزود: سرانه مصرف روزانه شیر در حال کاهش است که این مسئله یکی از مشکلات جدی ما محسوب میشود. در سهماهه نخست سال جاری، صادرات محصولات لبنی کشور به ۲۸۰ میلیون دلار رسیده است.
وی ادامه داد: برای توزیع شیر در مدارس ۶۰۰ همت بودجه اختصاص داده شده اما تاکنون تخصیصی به این بخش صورت نگرفته است. همچنین، مالیاتها یکی از معضلات اصلی ما است. دو کالای لبنی بهعنوان کالاهای آسیبرسان معرفی شدهاند که این امر موجب اخذ مالیات مضاعف بر آنها شده است.
هدایت نیا گفت: در بخش قیمتگذاری نیز شاهد هستیم که قیمت شیر ۲۷ درصد افزایش یافته، اما قیمت چربی ۵۰ درصد رشد داشته است. اگر قیمت لبنیات بهصورت توافقی تعیین شود، مشکل افزایش قیمت چربی برطرف خواهد شد.
کمبود پایانه صادراتی محصولات گلخانهای، مانع استفاده از بازار افغانستان و ترکمنستان
در ادامه مهدی سمنگانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه و محصولات گلخانهای خراسان رضوی، بیان کرد: ما از دولت دو انتظار اصلی داریم؛ یا تسهیلات پرداخت کند یا کار ما را تسهیل کند. در شرایط فعلی، شرکت برق بهدلیل ناترازی، برق واحدهای گلخانهای را قطع میکند و ناچاریم از ژنراتور استفاده کنیم. این ژنراتورها بهدلیل کارکرد مداوم، زیاد خراب میشوند و تأمین سوخت آنها برای کشاورزان با بروکراسی بسیار زیاد و پیچیده همراه است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه و محصولات گلخانهای خراسان رضوی افزود: در حال حاضر، ۵۵۰ هکتار گلخانه در استان وجود دارد که حدود ۴۵۰ هکتار آن به کشت محصولات کشاورزی اختصاص دارد. با توجه به شرایط آبی و اقتصادی، توسعه کشتهای گلخانهای برای خراسان رضوی یک ضرورت است. سهم فعلی استان از توسعه گلخانهها بسیار کمتر از ظرفیت واقعی است و باید حداقل ۱۰ برابر افزایش یابد.
وی با تأکید بر نقش گلخانهها در حفظ کشاورزی و آب استان گفت: اگر قصد نجات کشاورزی و منابع آب خراسان رضوی را داریم، چارهای جز توسعه کشت گلخانهای وجود ندارد. پیشنهاد میکنیم ستاد یا کارگروه ویژهای برای توسعه کشتهای گلخانهای در استان تشکیل شود. ما فرصت بسیار ارزشمندی برای صادرات محصولات گلخانهای به کشورهای افغانستان و ترکمنستان داشتهایم، اما متأسفانه بهدلیل نبود پایانه صادراتی ویژه این محصولات، از این بازارها به درستی استفاده نکردهایم. ایجاد چنین پایانهای از مطالبات جدی ماست.
عدم توسعه نظام تأمین مالی، مانع اصلی رشد کشاورزی استان
حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به اهمیت نظام تأمین مالی در رشد کشاورزی گفت: یکی از مؤلفههای اصلی توسعه در بخش کشاورزی، نظام تأمین مالی است و اگر این تأمین مالی به موقع و به اندازه کافی انجام نشود، بهدلیل ریسکهای بالای بخش کشاورزی، این حوزه لطمه جدی خواهد دید.
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی افزود: صندوق حمایت کشاورزی شکل گرفت و قرار بود سازمان برنامه و بودجه نیز سهم دولت را تخصیص دهد. اما عدم توسعهیافتگی در نظام تأمین مالی همچنان یکی از مشکلات جدی این بخش است. قوانین و ظرفیتهای مختلفی برای صندوقهای کشاورزی پیشبینی شده است و میتوان سهم دولت در این صندوق را از منابع مختلفی از جمله محل منابع سازگاری با کمآبی، فروش اموال مازاد و نیز مولدسازی اموال دولت تأمین کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای تولیدی استان اظهار داشت: میزان تولیدات کشاورزی خراسان رضوی دو میلیون تن است که ارزشی معادل ۱۷ همت دارد. اگر میخواهیم صندوق بهصورت اثرگذار فعالیت کند، باید حداقل ۱۰ درصد از این ارزش بهعنوان آورده در اختیار صندوق قرار گیرد.
نظر شما