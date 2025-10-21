خرید ۵۹ عنوان از آثار بنیاد حقوقی میزان برای کتابخانه مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه منابع علمی و تخصصی کتابخانه مجلس، ۵۹ عنوان کتاب از آثار بنیاد حقوقی میزان از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خریداری و به مجموعه منابع این کتابخانه افزوده شد.

این آثار با شماره ثبت‌های ۶۲۳۰۶۴ تا ۶۲۳۱۲۳ در مخزن اصلی کتابخانه ثبت شده و هم‌اکنون در دسترس پژوهشگران و دانش‌پژوهان رشته‌های حقوق و علوم سیاسی قرار دارد.

بنیاد حقوقی میزان از ناشران معتبر کشور در حوزه حقوق و فقه است که از سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون بیش از هزار عنوان کتاب تخصصی در زمینه‌های گوناگون حقوقی منتشر کرده است. این بنیاد با همکاری جمعی از استادان برجسته و بخش «تنقیح قوانین و مقررات»، سهم قابل‌توجهی در تولید و انتشار منابع علمی حوزه حقوق داشته است.

در میان آثار خریداری شده از این ناشر، تعدادی از تازه‌ترین عناوین منتشرشده در سال ۱۴۰۳ نیز به چشم می‌خورد. «دانشنامه حقوق بشر، جلد ۱» اثر دکتر حسین میرمحمدصادقی، دکتر امیرحسن نیازپور، عارف خلیلی پاجی، «منع شکنجه» اثر دکتر اردبیلی، «سیاست‌گذاری جنایی جمهوری اسلامی ایران در اسناد بالادستی» اثر دکتر عامری ثانی، «حقوق اسناد الکترونیک» اثر دکتر محمد کی‌نیا، «قانون حمایت از مالکیت صنعتی در نظم حقوقی کنونی» اثر علی سیدین، مهدی کارچانی، «عدالت کیفری فناورانه و حقوق بشر» اثر دکتر امیرحسن نیازپور و عارف خلیلی پاجی، «مجموعه قوانین، مقررات و آرای قضائی رشته‌های ورزشی (جلدهای ۱ تا ۳)» اثر دکتر جواد محمودی و «مجازات تعزیری» اثر زینب ریاضت از جمله کتاب‌هایی هستند که به منابع کتابخانه مجلس افزوده شده‌اند.

این آثار به‌عنوان بخشی از مجموعه حقوقی جدید کتابخانه، در اختیار نمایندگان، پژوهشگران، استادان و دانشجویان علاقه‌مند به حوزه‌های حقوق بشر، سیاست جنایی و فناوری حقوقی قرار گرفته است.