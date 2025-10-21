https://mehrnews.com/x39ngJ ۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۲ کد خبر 6629783 استانها گیلان استانها گیلان ۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۲ آغاز بارش شدید باران در آستارا آستارا- در این فیلم، تصاویری از آغاز بارش شدید باران در آستارا را مشاهده میکنید. دریافت 10 MB فیلم: علی ساسانیان کد خبر 6629783 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف گردنه حیران در آستارا را مسدود کرد پیشبینی هواشناسی ۲۸ مهر؛ سامانه بارشی جدید در راه شمال کشور است بارش رگباری باران در نواحی شمالی و جنوبشرق کشور؛ تهران خنک میشود برچسبها بارش باران آستارا استان گیلان
