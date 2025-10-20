  1. اقتصاد
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۶:۴۴

پیش‌بینی هواشناسی ۲۸ مهر؛ سامانه بارشی جدید در راه شمال کشور است

پیش‌بینی هواشناسی ۲۸ مهر؛ سامانه بارشی جدید در راه شمال کشور است

یک مسئول سازمان هواشناسی با اشاره به نفوذ سامانه بارشی جدید به شمال کشور گفت: با ورود این سامانه، در استان‌های گیلان، مازندران و اردبیل بارش باران، وزش باد و کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (دوشنبه، ۲۸ مهر) تنها در ارتفاعات جنوب و مرکز کرمان و شمال هرمزگان افزایش ابر و وزش باد انتظار می‌رود، همچنین از اواخر وقت، در ارتفاعات شمال غرب کشور نیز افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ خواهد داد.

وی افزود: با گذر موج تراز میانی از نوار شمالی کشور، در برخی نقاط آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر، گاهی وزش باد و رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان بیان کرد: از ساعات بعدازظهر فردا، با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر، در شرق اردبیل، گیلان و مازندران ابرناکی، بارش باران، گاهی رعد و برق، وزش باد و کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور با اشاره به وضعیت جوی روز چهارشنبه (۳۰ مهر) گفت: در برخی مناطق شمال غرب و سواحل دریای خزر، ابرناکی و بارندگی ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: روز پنجشنبه (یکم آبان ماه) نیز تنها در نوار شمالی کشور رگبار پراکنده انتظار می‌رود. امروز در نوار شرقی و دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند باعث کاهش کیفیت هوا شود.

این مسئول تأکید کرد: روز سه‌شنبه نیز در نیمه غربی و دامنه‌های جنوبی البرز نیز در بعضی ساعات وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیش‌بینی شده است.

ضیائیان یادآور شد: آسمان تهران امروز (۲۸ مهر) صاف همراه با غبار صبحگاهی است و در بعد از ظهر افزایش ابر خواهیم داشت. کمینه دمای تهران ۱۵ و بیشینه آن ۲۵ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، آسمان استان تهران در پنج روز آینده صاف تا قسمتی ابری، در بعد از ظهر همراه با وزش باد ملایم خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به پایداری نسبی جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه در مناطق پر تردد شهری، در بعضی ساعات احتمال شکل‌گیری غبار محلی رقیق و کاهش نسبی کیفیت هوا، به‌ویژه تا روز سه‌شنبه (۲۹ مهر) وجود دارد.

کد خبر 6627612
زهره آقاجانی

