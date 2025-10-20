صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (دوشنبه، ۲۸ مهر) تنها در ارتفاعات جنوب و مرکز کرمان و شمال هرمزگان افزایش ابر و وزش باد انتظار میرود، همچنین از اواخر وقت، در ارتفاعات شمال غرب کشور نیز افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ خواهد داد.
وی افزود: با گذر موج تراز میانی از نوار شمالی کشور، در برخی نقاط آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر، گاهی وزش باد و رگبار پراکنده پیشبینی میشود.
ضیائیان بیان کرد: از ساعات بعدازظهر فردا، با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر، در شرق اردبیل، گیلان و مازندران ابرناکی، بارش باران، گاهی رعد و برق، وزش باد و کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسی کشور با اشاره به وضعیت جوی روز چهارشنبه (۳۰ مهر) گفت: در برخی مناطق شمال غرب و سواحل دریای خزر، ابرناکی و بارندگی ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: روز پنجشنبه (یکم آبان ماه) نیز تنها در نوار شمالی کشور رگبار پراکنده انتظار میرود. امروز در نوار شرقی و دامنههای جنوبی البرز، وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک پیشبینی میشود که میتواند باعث کاهش کیفیت هوا شود.
این مسئول تأکید کرد: روز سهشنبه نیز در نیمه غربی و دامنههای جنوبی البرز نیز در بعضی ساعات وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیشبینی شده است.
ضیائیان یادآور شد: آسمان تهران امروز (۲۸ مهر) صاف همراه با غبار صبحگاهی است و در بعد از ظهر افزایش ابر خواهیم داشت. کمینه دمای تهران ۱۵ و بیشینه آن ۲۵ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، آسمان استان تهران در پنج روز آینده صاف تا قسمتی ابری، در بعد از ظهر همراه با وزش باد ملایم خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به پایداری نسبی جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه در مناطق پر تردد شهری، در بعضی ساعات احتمال شکلگیری غبار محلی رقیق و کاهش نسبی کیفیت هوا، بهویژه تا روز سهشنبه (۲۹ مهر) وجود دارد.
