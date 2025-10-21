انتصاب کولیوند به عنوان رئیس جمعیت هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در حکمی ضمن انتصاب پیرحسین کولیوند، به عنوان رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: انتظار دارد ضمن همکاری مؤثر با سازمان‌های مردم‌نهاد داخلی و بین‌المللی و تعامل سازنده با سازمان صلیب سرخ جهانی، با راهبری و نظارت متقن بر حسن اجرای امور جمعیت و بهره‌مندی مناسب از ظرفیت‌های موجود، نسبت به ارائه خدمات انسان‌دوستانه به نیازمندان و آسیب‌دیدگان از حوادث طبیعی و غیرمترقبه، با هدف کمک به تسکین آلام بشری، دفاع از ارزش‌های انسانی و برقراری دوستی متقابل و صلح پایدار میان ملت‌ها مجدانه کوشا باشید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای پیرحسین کولیوند

در اجرای جزء (۵) بند (ب) ماده (۱۰) قانون اصلاحی اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸ اردیبهشت ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به کسب رأی اکثریت اعضای محترم شورای‌عالی جمعیت در جلسه مورخ ۱۴ مهر ۱۴۰۴، به موجب این حکم برای مدت ۴ سال به عنوان «رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن همکاری مؤثر با سازمان‌های مردم‌نهاد داخلی و بین‌المللی و تعامل سازنده با سازمان صلیب سرخ جهانی، با راهبری و نظارت متقن بر حسن اجرای امور جمعیت و بهره‌مندی مناسب از ظرفیت‌های موجود نسبت به ارائه خدمات انسان‌دوستانه به نیازمندان و آسیب‌دیدگان از حوادث طبیعی و غیرمترقبه با هدف کمک به تسکین آلام بشری، دفاع از ارزش‌های انسانی و برقراری دوستی متقابل و صلح پایدار میان ملت‌ها مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران