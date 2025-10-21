به گزارش خبرگزاری مهر؛ روزنامه خراسان نوشت: سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین ایرادهایی که به عملکرد تلویزیون در زمینه سریال‌سازی وارد بوده، کیفیت پایین مجموعه‌های کمدی است. بسیاری از سریال‌های کمدی جدید در جذب مخاطب موفق نبوده‌اند، حتی برندهای «نون خ» و «زیرخاکی» نیز با افت کیفیت در فصل‌های جدید، انتظارات تماشاگران را برآورده نکردند و «پایتخت ۷» استثنا بود. هرچند که «نون خ» و «زیرخاکی» نسبت به بسیاری از سریال‌های کمدی، چندین پله بالاتر می‌ایستند، اما در مقایسه با خودشان قابل قبول ظاهر نشدند. در این وضعیت تازه‌ترین امیدهای تلویزیون، سریال‌سازان محبوبی مانند سعید آقاخانی و مهران مدیری هستند که مشغول تولید «اسباب زحمت» و «شیش ماهه» هستند. این دو کارگردان خوش‌سابقه می‌توانند به دوران موفقیت خود در تلویزیون بازگردند و مخاطبان را پای تلویزیون بکشانند؟

بازیگر و کارگردان خوشنام

‌سعید آقاخانی به عنوان بازیگر کار خود را در تلویزیون آغاز کرد، سپس وارد عرصه فیلم‎نامه‌نویسی و کارگردانی شد و البته همچنان به عنوان بازیگر در تلویزیون حضور داشت. آقاخانی از سال ۸۷ با مجموعه کمدی «عید امسال» مسیرش را در مقام کارگردان آغاز کرد و با ساخت کمدی‌های «زن بابا»، «خوش‌نشین‌ها»، «راه در رو» و «نقطه سرخط» جزو سریال‌سازان پرکار بود. به استثنای «راه دررو» دیگر ساخته‌های این کارگردان نسبتاً موفق بودند، اما اتفاق مهم کارنامه او سریال «دزد و پلیس» محصول سال ۹۱ بود. این مجموعه نوشته برادران قاسمخانی شباهتی با کمدی‌های عامه‌پسند آقاخانی نداشت و به یکی از مجموعه‌های پربیننده تلویزیون تبدیل شد. البته این موفقیت با «روزهای بد به در»، «بیمار استاندارد» و «شب عید» ادامه پیدا نکرد. این ناکامی‌ها باعث دوری آقاخانی از سریال‌سازی نشد و سال ۹۸ مجموعه «نون خ» از راه رسید. موفقیت این سریال با جمعی از بازیگران بومی و تبدیل شدن به یکی از برندها اتفاقی چندان قابل پیش‌بینی نبود، اما این اتفاق رخ داد و آقاخانی توانست دوران خوب «دزد و پلیس» را تداعی کند. سریال نمایش خانگی «راز بقا» محصول سال ۱۴۰۱ نیز جزو سریال‌های موفق کارنامه آقاخانی است.



موفقیت تازه پس از برند «نون خ»؟

‌بعد از دو فصل ناکام «نون خ ۴» و «نون خ ۵»، بالاخره سعید آقاخانی و تلویزیون سراغ یک سریال جدید با نام «اسباب زحمت» رفته‌اند. آقاخانی پس از «روزگار خوش حبیب آقا» و «عید امسال» در دهه ۸۰، بار دیگر همکاری با عباس جمشیدی‌فر را تجربه می‌کند، منتها جمشیدی‌فر اکنون نسبت به دهه ۸۰، موقعیت بهتری در عرصه بازیگری دارد. کمند امیرسلیمانی و حسن معجونی بازیگران «دزد و پلیس» و «راز بقا» نیز در «اسباب زحمت» ایفای نقش می‌کنند. ظرفیت «نون خ» برای ادامه در فصل جدید زودتر از این‌ها تمام شده بود و شانس موفقیت سعید آقاخانی با یک پروژه جدید بیشتر است.

دوران اوج در دهه ۸۰

‌مهران مدیری به عنوان بازیگر، کارگردان و برنامه‌ساز، مسیر ۳۰ ساله‌ای را در تلویزیون پشت سر گذاشته و با همه حاشیه‌هایی که از سر گذرانده، همچنان به عنوان کارگردان و بازیگر محبوب، جایگاه خاصی نزد مخاطبان دارد. مدیری در دهه ۸۰ با «پاورچین»، «نقطه‌چین»، «جایزه بزرگ»، «شب‌های برره» و «مرد هزارچهره» جزو سریال‌سازهای پرطرفدار بود. دهه ۹۰ نیز با ساخت «در حاشیه» و برنامه «دورهمی» همچنان با تلویزیون همکاری می‌کرد. ساخت فصول مختلف «دورهمی» و فعالیت در نمایش خانگی باعث شد مدیری از سریال‌سازی دور شود، وقایع سال ۱۴۰۱ و حواشی نیز باعث شد این فاصله بیشتر و بیشتر شود، تا جایی که بازگشت مدیری به تلویزیون برای ساخت سریال جدید پس از یک دهه، اتفاقی دور از انتظار بود.

بازگشت دور از انتظار

‌با وجود همه حواشی و جنجال‌ها، مهران مدیری امسال در شرایطی که روزهای پرکاری را سپری می‌کرد، به تلویزیون آمد و مجموعه «شیش ماهه» را جلوی دوربین برد. گفته می‌شود جواد رضویان، علیرضا خمسه، حسن معجونی، سحر زکریا، نیما شعبان‌نژاد و ناهید مسلمی بازیگران این مجموعه هستند. هرچند که سریال‌های اخیر مدیری ویژه نمایش خانگی یعنی «دراکولا» و «قهوه پدری» شکست خوردند و موفقیت سریال‌های محبوب این کارگردان را تکرار نکردند، اما فارغ از این موضوع نام مهران مدیری و بازگشت او به سریال‌سازی در تلویزیون، کنجکاوی‌برانگیز است و البته همچنان می‌توان به آن امیدوار بود. تصویربرداری «شیش ماهه» به پایان رسیده، اما مدیری قصد دارد سریال «مرد سه هزار چهره» را نیز تولید کند، بنابراین ظاهراً حضور او در تلویزیون ادامه خواهد داشت. باید دید «شیش ماهه» چه اتفاقی را رقم می‌زند و «مرد سه هزار چهره» به تولید خواهد رسید یا خیر.