  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۷

بازیگران «اسباب زحمت» معرفی شدند؛ از سعید آقاخانی تا حسن معجونی

سعید آقاخانی، هومن حاجی عبداللهی، حسن معجونی، عباس جمشیدی فر، فریده سپاه منصور و ... در سریال «اسباب زحمت» بازی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «اسباب زحمت» کمدی جدیدی از سعید آقاخانی است که این روزها در حال تصویربرداری و تولید است. سعید آقاخانی بعد از سریال های مختلفی که در تلویزیون ساخت سریال چند فصلی «نون.خ» را کارگردانی کرد که با حضور بازیگران چهره و بازیگران کرد ساخته شد و اقبال زیادی هم پیدا کرد.

او حالا بعد از چند سال و ساخت پنج فصل از «نون.خ» تابستان امسال سریال جدیدی را با نام «اسباب زحمت» کلید زد که می تواند یکی از گزینه های نوروزی باشد.

سریالی که در همان حال و هوای کمدی است و با مسائل مختلف اجتماعی شوخی دارد. بخشی از قصه نیز به رمزارز و ترید و مسائل اقتصادی اشاره دارد.

در این سریال سعید آقاخانی علاوه بر کارگردانی، بازی هم می کند و حسن معجونی و عباس جمشیدی فر نیز در کنار او ایفاگر نقش های اصلی مجموعه هستند. هومن حاجی عبداللهی، فریده سپاه منصور و … نیز از دیگر بازیگران سریال هستند.

همچنین سعید آقاخانی و حسام بابایی تهیه کننده سریال هستند.

کد خبر 6670593
عطیه موذن

برچسب‌ها

    نظرات

    • IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      2 2
      پاسخ
      مگر قرار نبود بهزاد خلج هم‌تو سریال باشه؟

