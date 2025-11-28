بازیگران «اسباب زحمت» معرفی شدند؛ از سعید آقاخانی تا حسن معجونی

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «اسباب زحمت» کمدی جدیدی از سعید آقاخانی است که این روزها در حال تصویربرداری و تولید است. سعید آقاخانی بعد از سریال های مختلفی که در تلویزیون ساخت سریال چند فصلی «نون.خ» را کارگردانی کرد که با حضور بازیگران چهره و بازیگران کرد ساخته شد و اقبال زیادی هم پیدا کرد.

او حالا بعد از چند سال و ساخت پنج فصل از «نون.خ» تابستان امسال سریال جدیدی را با نام «اسباب زحمت» کلید زد که می تواند یکی از گزینه های نوروزی باشد.

سریالی که در همان حال و هوای کمدی است و با مسائل مختلف اجتماعی شوخی دارد. بخشی از قصه نیز به رمزارز و ترید و مسائل اقتصادی اشاره دارد.

در این سریال سعید آقاخانی علاوه بر کارگردانی، بازی هم می کند و حسن معجونی و عباس جمشیدی فر نیز در کنار او ایفاگر نقش های اصلی مجموعه هستند. هومن حاجی عبداللهی، فریده سپاه منصور و … نیز از دیگر بازیگران سریال هستند.

همچنین سعید آقاخانی و حسام بابایی تهیه کننده سریال هستند.