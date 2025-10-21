هفته چهارم لیگ برتر هندبال مردان با صعود استقلال به رده دوم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته چهارم از سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور تیم های میزبان در سه دیدار به برتری رسیدند و یک بازی هم برگزار نشد.

فرازبام خائیز دهدشت میزبان سنگ آهن بافق یزد بود و توانست در دقایق آخر با یک گل بیشتر و نتیجه ۳۱ -۳۲ دومین پیروزی فصل خود را ثبت کند. پرواز هوانیروز هم دو امتیاز حساس بازی با گچساران را در تهران نگه داشت و با ۴ امتیاز رده پنجم جدول را برای خود نگه داشت.

آبی‌پوشان استقلال هم در کازرون مهمان خود را ۲۳ -۳۱ شکست دادند و ۶ امتیازی شدند و در روز استراحت صنعت مس کرمان به رده دوم جدول رسیدند. دیدار دو تیم هپکو و فولاد مبارکه سپاهان نیز به دلیل عدم حضور نماینده اراک در زمین بازی برگزار نشد و گزارش این بازی به کمیته انضباطی رفت.

نتایج دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر هندبال به این شرح است:

فرازبام خائیز دهدشت ۳۲ – سنگ‌آهن بافق ۳۱

پرواز هوانیروز ۲۱ - نفت و گاز گچساران ۲۰

استقلال کازرون ۳۱ - نیروی زمینی سبزوار ۲۳

هفته چهارم لیگ برتر هندبال مردان فردا 30 مهرماه۰ مهر با دیدار سپاهان نوین با سایپا تهران به پایان می‌رسد.

هم‌اکنون فولاد مبارکه سپاهان، استقلال کازرون، صنعت مس کرمان و سایپا تهران با ۶ امتیاز و به دلیل اختلاف گل در رده‌های اول تا چهارم رده‌بندی قرار دارند. فرازبام خائیز دهدشت، پرواز هوانیروز، سپاهان نوین و نیروی زمینی سبزوار با ۲ امتیاز در رده‌های پنجم تا هشتم جای گرفته‌اند. هپکو اراک، سنگ‌آهن بافق و نفت و گاز گچساران نیز بدون امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند.