تداوم پیروزی صدرنشین ها و اولین برد دهدشت در هفته سوم لیگ برتر هندبال

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم از سی و هشتمین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور در بخش مردان امروز با برگزاری ۵ دیدار در شهرهای مختلف دنبال شد که طی آن سپاهان نتیجه دربی اصفهان به سود خود به پایان برد. تیم صنعت مس کرمان نماینده بافق را شکست داد، سایپا با برتری برابر نیروی زمینی سبزوار شش امتیازی شد و تیم استقلال هم دومین پیروزی خود را برابر تیم نفت و گاز گچساران ثبت کرد.

سپاهان در دربی اصفهان با نتیجه ۱۸-۲۷ سپاهان نوین را از پیش رو برداشت تا کماکان با ۶ امتیاز و به لطف تفاضل گل بهتر صدرنشین لیگ سی و هشتم باشد. سنگ‌آهن بافق نیز نتیجه دیدار خود را ۲۳ -۳۱ به نارنجی‌پوشان کرمان واگذار کرد و با دو شکست از دو بازی خود به رده دهم جدول سقوط کرد.

سایپا نیز ۲۵-۳۴ نیروی زمینی سبزوار را شکست داد و با دست پر و ۲ امتیاز این بازی به تهران بازگشت تا آماده دیدار با سپاهان نوین در هفته چهارم لیگ برتر شود. آبی‌پوشان استقلال هم دومین پیروزی خود را این بار در گچساران کسب کردند تا همچنان در رده چهارم جدول رده‌بندی قرار بگیرند.

در آخرین دیدار هفته سوم که به میزبانی تالار هندبال تهران و به قضاوت کوبل قیصریان برگزار شد، فرازبام خائیز دهدشت در یک بازی جذاب و نزدیک موفق شد پرواز هوانیروز را شکست دهد تا نخستین پیروزی خود را ثبت کند.

نتایج کامل دیدارهای هفته سوم لیگ سی و هشتم به این شرح است:

* سنگ آهن بافق یزد ۲۳ - صنعت مس کرمان ۳۱

* فولاد مبارکه سپاهان اصفهان ۲۷ - سپاهان نوین ۱۸

* پرواز هوانیروز ۲۱ - فرازبام خائیز دهدشت ۲۲

* نیروی زمینی سبزوار ۲۵ - سایپا تهران ۳۴

* نفت و گاز گچساران ۲۴ - استقلال کازرون ۳۴

با کسب این نتایج فولاد مبارکه سپاهان، صنعت مس کرمان و سایپا تهران با ۶ امتیاز و به دلیل اختلاف گل در رده‌های اول تا سوم رده‌بندی قرار گرفتند. استقلال کازرون، فرازبام خائیز دهدشت، پرواز هوانیروز، سپاهان نوین و نیروی زمینی سبزوار با ۲ امتیاز در رده‌های چهارم تا هشتم ایستادند. هپکو اراک، سنگ‌آهن بافق و نفت و گاز گچساران نیز بدون امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند.

هفته چهارم لیگ سی و هشتم ۲۹ مهر برگزار می‌شود.