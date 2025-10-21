به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و آخال ترکمنستان از ساعت ۱۷:۱۵ امروز در هفته سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ در ورزشگاه نقش‌جهان برگزار شد که با نتیجه یک بر صفر به‌نفع سپاهان ایران به پایان رسید.

در دقایق ابتدایی سپاهان سوار بازی بود و بازیکنان آخال دو تا سه پاس صحیح بیشتر نمی‌توانستند رد و بدل کنند نهایتاً در دقیقه ۸ سپاهانی‌ها نخستین خطر جدی را رو دروازه آخال با ارسال مواج آلوز ایجاد کردند که نهایتاً با ضربه سر حاجی‌عید با فاصله اندکی از کنار دروازه خارج شد.

سپاهانی‌ها رفته‌رفته فشار را افزایش دادند و در دقیقه ۱۶ محمد دانشگر در محوطه جریمه آخال سرنگون شد و در حالی که اعتقاد به پنالتی داشت داور چنین اعتقادی نداشت و ترجیح داد بازی ادامه پیدا کند. در دقیقه ۲۵ پاس حاجی‌عیدی در محوطه جریمه به آریا شفیع دوست رسید ولی ضربه شفیع دوست توسط بازیکنان آحال دفع شد ولی در ادامه توپ ریباندی به سانچز رسید تا با یک کات‌بک زیبا توپ را به آلوز برساند اما توپ آلوز نیز از کنار دروازه خارج شد.

تراکم مدافعین آحال و بی‌دقتی‌های فردی بازیکنان سپاهان باعث شد توپ تا محوطه جریمه آحال پیش‌برود اما خبری از گل نباشد. در دقیقه ۳۶ ارسال زیبای سانچز روی سر رضاوند نشست و با بدشناسی به تیرک روازه خورد و راهی به دروازه نیافت.

در دقیقه ۴۴ ارسال مواج امید نورافکن به مجید عیاری رسید ولی علیاری با پشت سر توپ را به خارج از دروازه فرستاد.

سپاهانی‌ها در نیمه نخست بر توپ و میدان سوار بودند اما فشارها راه به‌جایی نبرد تا در نیمه نخست بدون بدون گل به پایان برسد.

در همان دقایق نخست پاس زیبای ریکارد آلوز به نورافکن رسید و نورافکن که در تلاش برای عبور از دروازه‌بان آخال بود نتوانست ماموریتش را به پایان برسید و طی برخوردی که با دروازه‌بان آخال داشت بازی برای دقایقی متوقف شد تا پزشکان به وضعیت دروازه‌بان آخال رسیدگی کنند.

در دقیقه ۵۵ ریکاردو آلوز با سرتوپ دیدنی در موقعیت شوت‌زنی قرار گرفت و ضربه‌اش به مدافع برخورد کرد و راه به دروازه پیدا نکرد. در ادامه نداشتن تمرکز و دقت کافی بازیکنان سپاهان علیرغم پاس‌های خوب آلوز راه به جایی نمی‌برد و در حالی که فشار همه جانه سپاهان ادامه دار بود اما کماکان نتیجه بدون گل ادامه داشت.

در دقیقه ۶۵ ضربه محکم بازیکن سپاهان که راهی دروازه آخال شده بود در میانه راه در حالی توسط مدافعین آخال دفع شد که بازیکنان سپاهان اعتقاد به خطای هند داشتند اما داور اعتقاد به ادامه بازی داشت.

فشار توامان طلایی‌پوشان دیار نصف‌جهان در میان تراکم دفاعی بازیکنان آخال ترکمنستان راه به جایی نبرد و بازی کاملاً یکطرفه سپاهانی‌ها در مقابل تیم ۳۷۵ هزار دلاری آخال نتیجه‌ای در بر نداشت.

ارسال مواج ریکاردو آلوز در دقیقه ۸۰ به مدافع پیش تاخته سپاهانی‌ها رسید ولی توپ دانشگر راهی اوت شد ولی پیش از ضربه دانشگر داور اعلام آفساید کرده بود.

در دقیقه ۸۱ توپی که راهی دروازه آخال شده بود در ریباند توسط یه ضربه سر توسط احسان حاجی‌صفی به محوطه جریمه برگشت و روی سر انزو کریولی نشست ولی ضربه سرش توسط دروازه بان آخال برگشت شد تا در ادامه ریباند کاوه رضایی دروازه آخال را باز کند. (احسان حاجی‌صفی، انزو کریولی و کاوه رضایی دقایقی قبل از این صحنه بعنوان بازیکن تعویضی راهی زمین شده بودند).

در دقیقه ۹۲ ضربه محکم کاوه رضایی که از پشت محوطه جریمه راهی دروازه آخال شده بود با یک شیرجه بلند از دروازه‌بان آخال دفع شد تا کاوه رضایی نتواند دبل کند.

فشارهای همه‌جانبه شاگردان نویدکیا در مقابل سد دفاعی آخال باعث شد این دیدار نهایتاً با نتیجه یک بر صفر به نفع شاگردان نویدکیا به پایان برسد.