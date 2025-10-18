شهداد مرتجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت فعلی تیم‌های هندبال استان اصفهان، گفت: سال جاری با انصراف تیم گیتی‌پسند و انتقال تیم پرواز به تهران، استان اصفهان تنها دو نماینده در لیگ برتر دارد؛ سپاهان و سپاهان نوین. در حالی که این استان ظرفیت حضور سه تیم را دارد و می‌توانستند شاهد رقابت سالم و افزایش کیفیت هندبال در استان باشیم.

مرتجی با تأکید بر نقش باشگاه گیتی‌پسند در تقویت هندبال اصفهان ادامه داد: گیتی‌پسند یکی از باشگاه‌های مطرح و موفق شهر بود و انصراف آن از حضور در لیگ برتر هندبال لطمه بزرگی به هندبال استان وارد کرد. به نظر من اگر شرایط بودجه‌ای و زمان‌بندی بهتر مدیریت می‌شد، این تیم می‌توانست پوشش بهتری برای تیم‌های استان فراهم کند.

وی در خصوص تیم سپاهان نوین گفت: سپاهان نوین دیر تشکیل شد و اگر بودجه بیشتری در اختیار داشت یا تیم زودتر شکل می‌گرفت، بازیکنان در شرایط بهتری قرار می‌گرفتند. اکنون نیز با وجود بازیکنان خوب، در برخی پست‌ها نیاز به جذب بازیکن از خارج احساس می‌شود تا کیفیت تیم به حداکثر برسد. با برنامه‌ریزی صحیح، این تیم می‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد و حتی تا رده‌های بالای جدول، مانند رده چهارم یا پنجم، صعود کند.

سرمربی تیم هندبال سپاهان درباره تعطیلات لیگ خاطرنشان کرد: استراحت ۳۰ تا ۴۰ روزه به دلیل مسابقات تیم ملی، فرصت خوبی برای تیم‌هایی است که دیر تشکیل شدند تا آماده‌سازی خود را تکمیل کنند و برای ادامه لیگ شرایط بهتری پیدا کنند.

شهداد مرتجی تأکید کرد: با وجود اینکه امسال اصفهان تنها دو تیم در لیگ دارد و برخی بازیکنان اصفهانی در سایر استان‌ها مشغول بازی هستند، به نظر من استان ظرفیت حضور سه تیم در لیگ برتر را دارد و امیدوارم در آینده این ظرفیت به شکل کامل محقق شود.