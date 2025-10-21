به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان عصر سه شنبه در جریان بازدید نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی از غرفه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی در نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های اقتصادی ایران و افغانستان در بیرجند، با تشریح وضعیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در استان اظهار داشت: چینی‌ها طی سال‌های اخیر با اجرای چند پروژه بزرگ صنعتی و معدنی در استان، به‌عنوان رکورددار سرمایه‌گذاری خارجی شناخته می‌شوند.

وی افزود: سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از سوی طرف‌های چینی علاوه بر ارزش بالای دلاری، به‌صورت مستقیم زمینه اشتغال صدها نفر را در پروژه‌های صنعتی استان به‌ویژه در شهرستان خوسف فراهم کرده است.

نماینده وزیر در ادامه با تأکید بر نگاه دولت به توسعه شرق کشور گفت: خراسان جنوبی به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، امنیت پایدار و ظرفیت‌های معدنی و انرژی، مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی است و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری با همکاری استانداری و سایر دستگاه‌ها تلاش دارد موانع موجود را برای حضور بیشتر سرمایه‌گذاران رفع کند.

در این بازدید، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف نیز ضمن گفت‌وگو با سرمایه‌گذار چینی فعال در احداث کارخانه کویر چدن خوسف، از خدمات مرکز سرمایه‌گذاری تقدیر کرد و گفت: تداوم حضور سرمایه‌گذاران خارجی در استان نیازمند ثبات، حمایت و تسهیل در روند صدور مجوزها و تأمین زیرساخت‌هاست.

وی همچنین بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های اقتصادی مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی استان تأکید کرد و افزود: این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رشد اشتغال، افزایش تولید و توسعه صنعتی خراسان جنوبی شود.