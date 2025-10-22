  1. ورزش
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

فدراسیون فوتبال حمله رژیم صهیونیستی به فلسطین را محکوم کرد

فدراسیون فوتبال حمله رژیم صهیونیستی به فلسطین را محکوم کرد

فدراسیون فوتبال ایران با صدور بیانیه‌ای، حملات اخیر رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم فلسطین را اقدامی ضدانسانی و مغایر با ارزش‌های انسانی و ورزشی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، به دنبال تشدید حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف فلسطین و شهادت شمار زیادی از انسانهای بی‌دفاع، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی، این اقدام غیرانسانی را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است:

جامعه فوتبال ایران، این جنایات وحشیانه علیه مردم بی‌گناه فلسطین را محکوم می‌کند و حمایت خود را از ملت مظلوم و مقاوم فلسطین اعلام می‌دارد.

فدراسیون فوتبال در ادامه تأکید کرده است که ورزش، زبان صلح و دوستی میان ملت‌هاست و هیچ‌گونه توجیهی برای کشتار زنان و کودکان بی‌دفاع پذیرفتنی نیست.

در پایان این بیانیه آمده است: از همه نهادهای بین‌المللی و ورزشی انتظار می‌رود ضمن محکومیت این رفتار غیرانسانی، با اتخاذ مواضع قاطع، مانع تکرار چنین جنایاتی علیه مردم مظلوم فلسطین شوند.

