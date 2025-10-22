ناترازی تولید و خرید گندم در استان؛لزوم جلوگیری از انحراف در توزیع کود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فرازی در نشست جلسه ستاد پایداری کشت در دیمزارها گفت: پیش برد اهداف «جهش تولید در دیمزارها» و ارزیابی آنها از اهداف این طرح است.
بررسی چالشها و تأکید بر امنیت غذایی
وی با اشاره به اینکه در این نشست، محورهای اصلی شامل آموزش بهرهبرداران، نظارت بر عملیات زراعی، نحوه توزیع کود، ترویج شیوههای نوین کشت و پایش مستمر وضعیت مزارع دیم مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: طرح «جهش تولید در دیمزارها» در راستای تأمین امنیت غذایی و تولید پایدار با مشارکت فعال ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در حال اجرا است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جایگاه دیمزارها در جهان به عنوان پایه اصلی تولیدات کشاورزی، افزود: متأسفانه در کشور ما سهم تولیدات کشاورزی مرتبط با دیمزارها تنها حدود ۱۰ درصد است که با توجه به مزیتهای فراوان دیمکاری از جمله استفاده از آب سبز و کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی، فراهمسازی بسترهای لازم برای بهرهبرداری بهینه از این اراضی یک ضرورت است.
وی افزود: در شرایط کنونی که امنیت غذایی جهانی به یک چالش اساسی تبدیل شده، توسعه دیمزارها راهکاری مؤثر محسوب میشود.
لزوم دقت در آمار و نظارت بر نهادهها
فرازی بر نقش حیاتی محصولات استراتژیک کلزا و گندم در استان تأکید کرد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی همه امکانات و نیروهای انسانی خود را برای تأمین بذر باکیفیت، اجرای برنامههای آموزشی، تأمین نهادهها و نظارت دقیق به کار گرفته است.
وی همچنین خواستار ثبت دقیق و حساس آمار سطح زیر کشت شد و ادامه داد: ثبت نادرست آمار در گذشته منجر به ناترازی در برآورد تولید و خرید گندم شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یادآور شد: برای جلوگیری از انحراف ومصرف کود، حوالههای کودهای ازته مربوط به دیمزارها طی چند مرحله و پس از بازدید میدانی از مزرعه صادر گردد.
گزارش فنی و توصیههای فنی معاونت بهبود تولیدات گیاهی
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان هم بر ضرورت رعایت تاریخ کاشت مطلوب، تراکم مناسب و مدیریت اصولی تغذیه در مزارع تأکید کرد و گفت: تشویق کشاورزان به رعایت اصول تناوب زراعی و کشت مناسب از طریق حضور فعال کارشناسان در مزارع را لازمه افزایش تولید محصولات استراتژیک دانست.
شهرام عسکری حضور میدانی کارشناسان را ضامن ترویج روشهای نوین، آموزش بهرهبرداران و افزایش بهرهوری در طول فصل زراعی عنوان کرد.
