مطالبات گندمکاران استان همدان تسویه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانی با بیان اینکه عملیات کاشت گندم در این استان آغاز شده است، سطح زیر کشت گندم (آبی و دیم) را بیش از ۴۳۷ هزار هکتار پیش بینی کرد و گفت: از این میزان ۷۵ هزار هکتار آن گندم آبی و ۳۶۲ هزار هکتار آن گندم دیم است.

وی تأکید کرد: برداشت گندم با هزار و ۶۸۰ دستگاه کمباین در مدت حدود ۵۰ روز از اوایل تیرماه تا اواخر مرداد ماه انجام شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی همدان تصریح کرد: شهرستان کبودرآهنگ با ۹۴ تُن در رتبه اول، شهرستان رزن ۷۹ تُن در رتبه دوم و شهرستان اسدآباد با ۴۹ تُن در رتبه سوم خرید تضمینی گندم بودند.

خانجانی افزود: وسعت اراضی کشاورزی استان همدان یک میلیون و ۱۴۹ هزار هکتار است که ۷۲۲ هزار و ۸۴۵ هکتار آن زیر کشت سالانه و دائمی است و ۲۶۲ هزار و ۴۶۵ هکتار آن در آیش قرار دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی همدان گفت: ۷۷ هزار و ۴۱۴ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران این استان پرداخت و به طور کامل تسویه شده است.