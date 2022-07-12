پرداخت کمک هزینه بلاعوض برای کشت ۸ محصول اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سهراب سهرابی سرپرست مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در حمایت از تولید هشت محصول اساسی زراعی قرار است به ازای هر هکتار کشت از این محصولات ۶ میلیون تومان کمک هزینه کاشت به کشاورزان پرداخت شود.

وی با بیان اینکه این تصمیم را در راستای اجرای الگوی کشت گرفته شده است، گفت: این کمک هزینه پس از کشت گندم و تأیید آن به حساب کشاورزان واریز می‌شود.

سهرابی به طرح جهش تولید در دیمزارها نیز اشاره و تصریح کرد: در سال زراعی آینده کشت محصولات اساسی در سطح ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار از دیمزارهای کشور پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در قالب این طرح مشترک میان وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) محصولاتی مانند گندم، جو، دانه‌های روغنی، حبوبات و علوفه در دیمزارها کشت می‌شوند و حمایت‌هایی مانند بیمه محصول و تأمین کود، ریزمغذی‌ها و کنترل آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز، نظارت بر مزارع دیم، آموزش کشاورزان و ایجاد پایلوت‌ها و سایت‌های الگویی در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی هدف از اجرای این پروژه را افزایش عملکرد تولید در واحد سطح، بهره‌گیری از آب سبز یا باران و زیر پوشش بردن اراضی آیش در دیمزارها برشمرد.

وی اضافه کرد: سالانه قرار است ۲۰ درصد از زمین‌های آیش در دیمزارها در قالب این پروژه زیر کشت برود.

سهرابی در همین حال افزایش درآمد کشاورزان را از دیگر مزیت‌های اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها دانست.

وی گفت: کشاورزانی که زیر پوشش طرح جهش تولید در دیمزارها قرار گرفته‌اند، تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای خرید ماشین‌های کشاورزی و دنباله‌بندها دریافت می‌کنند.