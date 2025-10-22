به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی شامگاه سه‌شنبه در نشستی با بهره‌برداران منابع طبیعی و فعالان زیست محیطی استانداری سمنان در محل اداره‌کل منابع طبیعی استان، با اشاره به افتتاح انجمن «طلایه‌داران توسعه پایدار» بر نقش بی‌بدیل مشارکت‌های مردمی در صیانت از سرمایه‌های طبیعی تأکید کرد و تشکیل این نهاد مردمی را نقطه عطفی در تاریخ حفاظت از محیط زیست استان خواند.

وی با تشریح اهداف این انجمن، سه محور اصلی را «گسترش فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی در جامعه»، «جلب حمایت‌های مردمی و دولتی» و «ایجاد بسترهای مناسب برای تداوم فعالیت‌های خیرخواهانه در حوزه منابع طبیعی» عنوان کرد.

رهایی این اقدام را نخستین تجربه موفق در سطح استان دانست که می‌تواند نقش بسزایی در نهادینه‌سازی مشارکت‌های مردمی و تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا کند.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با بیان شعار «خیرین منابع طبیعی؛ طلایه‌داران توسعه پایدار»، این نام‌گذاری را نمادی از رسالت والای این نهاد نوپا در حراست از میراث طبیعی برای نسل‌های آینده توصیف کرد.

رهایی در ادامه بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم و ساماندهی منابع حمایتی تأکید نمود و گفت: این انجمن با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح‌های مؤثر در عرصه حفاظت از طبیعت باشد.

به گفته وی، ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ارزش منابع طبیعی و جلب مشارکت فعالانه شهروندان از دیگر مأموریت‌های مهم این انجمن خواهد بود.

این اقدام نوآورانه می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد و افق‌های جدیدی در مسیر حفاظت مشارکتی از عرصه‌های طبیعی کشور بگشاید.

انتظار می‌رود با راه‌اندازی این انجمن، گام‌های مؤثری در جهت تحقق حفاظت پایدار از منابع طبیعی و جلب مشارکت‌های مردمی برداشته شود.