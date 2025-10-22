  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۸:۳۲

تا پایان آبان با ارسال آثار خود حامی نسخ خطی باشید

با توجه به برگزاری هفدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطّی در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، مهلت دریافت آثار و کارنامه فعالیت‌ها از پژوهشگران و نهادهای فرهنگی تا پایان آبان‌ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دبیرخانه علمی و اجرایی هفدهمین «آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطّی»، مصحّحان، محقّقان، کتابخانه‌ها، مراکز پژوهشی، علمی و دانشگاهی می‌توانند آثار و مستندات فعالیت‌های خود را در محورهای اعلام‌شده تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۴ به دبیرخانه ارسال کنند؛ این آئین در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

محورهای دریافت آثار به شرح زیر است:

۱. فعالیت‌های ترویجیِ نسخ خطی؛ از جمله سیاست‌گذاری، ارزیابی و قیمت‌گذاری، صحافی و مرمت، دیجیتال‌سازی؛ اهدای مجموعه‌های شخصی نسخ خطی و اسناد؛ انتشار مجلات نسخه‌شناسی، متن‌پژوهی و آموزش نسخه‌شناسی / نسخه‌پژوهی؛ ناشر برتر متونِ تصحیح‌شده؛ مجموعه‌داریِ نسخ خطی و اسناد؛ ارائه خدمات کتابداری در بخش نسخ خطی

۲. تصحیح متن در حوزه‌های تاریخ، جغرافیا و تراجم؛ نثر و نظم ادبی؛ علوم و فنون؛ قرآن و حدیث؛ فقه و اصول؛ فلسفه و عرفان؛ کلام و منطق؛ هنر و کتاب‌آرایی

۳. آثار نظری درباره نسخ خطی و تصحیح متن (ترجمه و تألیف درباره نسخ خطی، تصحیح متن، کتابداری، مرمت، صحافی و حفاظت منابع)

۴. فهرست‌نویسیِ نسخ خطی

۵. پایان‌نامه و رساله کارشناسی‌ارشد و دکتری در موضوعاتِ تصحیح متن، متن‌پژوهی و نسخه‌شناسی

۶. تصحیح رساله‌های کوتاه خطی (معرفی نسخ خطی، نقدِ متونِ تصحیح‌شده، نسخه‌شناسی)

۷. آفرینش‌های ادبی و هنری (داستان، روایت، فیلم‌نامه، گزارش، طراحی و گرافیک و… )

۸. فعالیت‌های رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی در حوزه نسخ خطی و متن‌پژوهی (برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، پادکست، پایگاه‌های اینترنتی و کانال‌های پیام‌رسان)

متقاضیان لازم است آثار خود را مطابق محورهای فوق تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۴ به دبیرخانه ارسال کنند. نشانی دبیرخانه: تهران، بزرگراه شهید حقانی، سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، اداره‌کل کتاب‌های خطی و نادر، دبیرخانه هفدهمین آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی.

طاهره تهرانی

